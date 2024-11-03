Van Bahçesaraylı iş insanı Ekrem Girgin, damadı Arbin Timur'u öldürdükten sonra intihar ederek hayatına son verdi. Olay, cuma günü saat 11.00 sıralarında İstanbul'un işlek bölgelerinden biri olan Bayrampaşa Mega Center'da meydana geldi.

İddiaya göre, Arbin Timur (32) ile eşi M.T., Timur'un çalışmaması nedeniyle boşanma aşamasındaydı.

Kuruyemiş dükkanı olan M.T.'nin babası Van Bahçesaraylı iş insanı Ekrem Girgin (50) damadını kendi iş yerine alarak birlikte çalışmaya başladı. Bir süre sonra Girgin ile damadı Timur arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Girgin, Arbin Timur'u silahla öldürdükten sonra intihar etti.