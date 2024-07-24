Son yıllarda yaş gruplarında milli takımlara birçok oyuncu veren Van Büyükşehir Belediye Spor Kulübü, son olarak Hentbol U-14 Milli Takımına İsmail Aydın'ı gönderdi. Daha önce Hentbol U-15 Milli Takımına Ömer Ahi, Deniz Çeliker ve Sevkan Gökhan'ın davet edilmesinin ardından U-14 Milli Takımı’nın 30 Temmuz - 2 Ağustos tarihlerinde Burdur ilinde düzenleyeceği kampa İsmail Aydın da davet edildi.

Öte yandan kulübün Takım Antrenörü Ferda Göktaşoğlu da U-18 Erkek Milli Takımımızın 11-18 Ağustos tarihleri arasında Slovakya’da katılacağı Avrupa Şampiyonası B Klasmanı Yükselme Müsabakalarına katılmak için hazırlıklarını sürdüreceği kamp kadrosunda Antrenör olarak yer aldı.