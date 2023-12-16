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WanHaber/Özel

Sağlık çalışanları, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Konya, Sivas, Kocaeli, Sakarya, Diyarbakır, Mersin, Gaziantep, Afyonkarahisar, Kütahya, Siirt, Balıkesir, Malatya, Kayseri, Rize, Erzurum, Çorum, Van, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Erzincan, Yozgat, Bayburt, Düzce, Uşak, Adana, Zonguldak, Adıyaman, Trabzon, Elazığ, Denizli, Bolu, Mardin, Samsun olmak üzere 37 ilde eş zamanlı olarak “sessiz yürüyüş” düzenledi.

Vanlı hekimler adına konuşan Doktor Abdullah Sakman, “İsrail zulmü, 7 Ekim'den bu yana, soykırımdan başka hiçbir kelimeyle anlatılamayacak boyutlara ulaştı. Bu katliam bütün dünyanın gözü önünde devam ediyor. İnsan hakları ve uluslararası hukuk kuralları açıkça ihlal edilerek binlerce sivil, kadın ve çocuk acımasızca katledildi. Ayrıca tıbbi malzemelerin temini ve sağlık hizmetlerinin sunumu da engellenerek küvözdeki bebeklerin dahi ölümüne neden olundu” ifadelerini kullandı.

7 Ekimden itibaren görevi başında hayatını yitiren ve bombardıman altında çalışmaya devam eden sağlık çalışanları için toplandıklarını ifade eden Doktor Abdullah Sakman, “Gazze'de geçtiğimiz hafta itibariyle 283 sağlık çalışanı öldürüldü, son iki ayda Birleşmiş Milletler tarihindeki en ölümcül çatışma yaşandı; 7 Ekim'den bu yana İsrail tarafından bombalanan 24 farklı hastane ve hizmet dışı bırakılan 100'den fazla ambulans da dahil olmak üzere Gazze'deki sağlık tesislerine toplamda 212 saldırı düzenlendi”dedi.

“FİLİSTİN’DE ONLARCA HEKİM TUTUKLANDI”

İsrail'in, Filistin'de on yıllardır devam ettirdiği sistematik işgal ve zulmün insanlık değerlerini hiçe saydığını aktaran Abdullah Sakman, “İsrail onlarca doktoru tutukladı, onların nerede olduğu bilinmiyor. Gazze Şehri'nin ana hastanesi olan Şifa hastanesi başhekimi Muhammed Ebu Salmia, 22 Kasım'dan bu yana İsrail tarafından tutuklu bulunuyor. Diğer pek çok kıdemli doktor, neredeyse iki haftadır hiçbir suçlama olmaksızın İsrail ordusu tarafından gözaltında tutulmaya devam ediyor ve kimse onların nerede olduğunu bilmiyor” sözleriyle hayatta olan hekimlerin de görevini yerine getirmesine engel olunduğunu söyledi.

“FİLİSTİN’DE HASTANELER BOMBALANDI”

İsrail’in savaş hukukunda yeri olmayacak şekilde hastane, okul ve üniversite bombaladığını söyleyen Doktor Abdullah Sakman, “Gazze'deki 35 hastaneden 26'sı şu anda hizmet dışı. Dokuzu yalnızca kısmen işlevsel durumda. Bu hastaneler aynı zamanda ülke içinde yerinden edilmiş binlerce kişiye de barınak sağlıyor. Yakıtın tükenmesi nedeniyle hastanelerin kapanması sonucu artık kuzeydeki yaralıları tahliye etmek imkansız halde, bunun yerine hastalar ölüme terk ediliyor. Geçtiğimiz hafta itibariyle 7000'den fazlası çocuk olmak üzere 18.000'den fazla Filistinli öldürüldü, binlercesi ağır olmak üzere en az 46.000 kişi yaralandı” diyerek insanlık dışı duruma dikkat çekti.

Sağlık Bakanlığına seslenen sağlık çalışanları ve hekimler, hastanelerde muadilleri olan ve İsrail'e destek veren ilaç ve tıbbi malzeme firmalarının ürünlerini istemediklerini ve hastanelerde İsrail'e destek veren hiçbir gıda ürününün satışını kabul etmediklerini söyledi.

Tüm dünyada hekimler, sağlık çalışanları ve vicdan sahibi insanları harekete geçmeye, zulme karşı durmak adına Sessiz Yürüyüş’e davet eden Vanlı sağlık çalışanları, “Kanıksamayacağız! Normalleştirmeyeceğiz! Sindirilmeyeceğiz! Sabırla ve azimle zulme karşı duranlar olacağız!” diye slogan attıktan sonra sessizce dağıldı.