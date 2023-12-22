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Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, Van Sanayici ve İşadamları Derneği (VANSİAD) ve Mesleki Eğitim ve Girişimcilik Destekleme Derneği (MEGDER) iş birliği ile hazırlanan "Van Geleceğin Mesleklerini Kodluyor" adlı proje kapsamında, Van İŞGEM'de meslek lisesi ve üniversite mezu gençlere yönelik robotik kodlama ve yapay zeka eğitimleri verilecek.

Van İş Geliştirme Merkezi’nde (İŞGEM) gerçekleşen açılış törenine Van İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras, Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü Elif Yörük, İŞGEM Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Gedik, MEGDER Üyesi Mehtap Tanrıverdi, sivil toplum örgütü temsilcileri ve davetliler katıldı.

Bu proje, Van'da ikamet eden mesleki lise mezunları ile iş bulamayan üniversite mezunu öğrencilere iş imkanları sunmayı hedefliyor. Kurslara 50 kişi katılırken, 125 eğitmene eğitici eğitimleri verileceği açıklandı.

Projede, kursiyerlere temel bilgisayar yönetimi, robotik kodlama ve yapay zekâ eğitimleri verilecek. Ayrıca, 125 eğitmen de ilgili branşta eğitici eğitimleri alacak.

"Van Geleceğin Mesleklerini Kodluyor" projesi kapsamında temel bilgisayar yönetimi, robotik kodlama ve yapay zeka eğitimleriyle lise ve üniversite mezunlarına geleceğin meslekleri için gereksinim duyulan becerilerin kazandırılması planlanıyor.

GEDİK: “GELECEĞİN MESLEKLERİ…”

Açılış toplantısında konuşan İŞGEM Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Gedik, yapay zeka ve robotik kodlamanın geleceğin meslekleri olduğuna vurgu yaparak; “Gençlerimizi bu anlamda eğitmek istiyoruz. Van’ın bir sıkıntısı var. Bir tarafta iş arayan birçok genç var ama bir tarafta da hepiniz görmüşsünüzdür, çarşıda mağazalarda iş yerlerinin camlarında ‘eleman aranıyor’ yazıları var.

Bu bir çelişki. Aslında bu sorunu çözmek için hem gençlerimizi bir şekilde eğitmemiz lazım hem de bunları bir araya getirebilecek bir platform oluşturmamız lazım. Bu projeyle inşallah bunu gerçekleştirmiş olacağız. Çok güzel bir proje oldu. Bu konuda Mehtap hanımın çok ciddi katkısı ve desteği var. Hakikaten ben Vanlı olarak kendisine teşekkür ediyorum.

Ayrıca yaptığımız çalışmada kamuyla STK’nın işbirliğinin çok güzel sonuçları kuruldu. İlimizde bu biraz zayıftı. Bu çalışmalar, umarım bir örnek teşkil eder. STK’lar, kurumlar, ortak çalışma kültürümüzü biraz daha geliştirebilirsek bu proje meselesiyle çok daha güzel olacak.

Çünkü sonuçta hepimizin amacı, hedefi aynıdır, amacımız Van’dır. İşbirliği yaptığımızda hakikaten güzel sonuçlar alabiliyoruz. Bu projeden de inşallah çok güzel sonuçlar alacağız ve projenin sürdürülebilirliği için de farklı düşüncelerimiz var. İnşallah çok güzel sonuçlar alırız” ifadelerini kullandı.

TANRIVERDİ: “VAN BENİM İÇİN ÇOK AYRIDIR”

MEGDER Üyesi Mehtap Tanrıverdi, “Öncelikle çok teşekkür ederek başlamak istiyorum. Van'da 8 yıllık bir maceram oldu demiştim. Gerçekten Van benim için çok ayrıdır, tekrar böyle bir projeyle Van’da bulunmaktan ve Van’da çalışmaktan çok mutluyum. Bu proje kapsamında robotik kodlama ve yapay zekâ eğitimi vereceğiz. Yaklaşık 50 tane gence robotik kodlama ve yapay zekâ ile ilgili profesyonel eğitim aldırmayı hedefliyoruz.

Ayrıca robotik kodlama ve yapay zekâyla ilgili eğitimci eğitimi modülü hazırlanacak. Uzaktan eğitim platformu uygun halde olacak ve Türkiye’nin ve dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar robotik kodlama ve yapay zekâyla ilgili temel eğitim almak için bunu kullanılabilecek bir kaynak haline getirmeyi istiyoruz. Eğitimci eğitimleri vereceğiz. Hepinize çok çok teşekkür ediyoruz” dedi.

“MEMLEKETİ DERT EDİNEN HERKESLE İŞBİRLİĞİMİZ SÜRECEK”

Van İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras da, memleketi dert edinen herkesle kurum olarak işbirliği yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Müdür Aras, “Dostlarla bir arada olmak çok güzel. Ben burada olmaktan çok çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Van’la ilgili, memleketle ilgili derdi olan, memleketin gençlerini, öğrencilerini, çocuklarını, geleceğini dert edilen herkesle sonuna kadar işbirliğimiz devam edecek. İŞGEM de bunlardan biri” diye kaydetti.

“GENÇLERİMİZ İÇİN YAPILACAK BÜTÜN ÇALIŞMALARA DESTEK VERECEĞİZ”

Kaynakları gençler için, Van’ın eğitimi için sonuna kadar kullanacaklarını belirten İl Milli Eğitim Müdürü Aras; “Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bizim bir tane derdimiz var, düşüncemiz var, o da bu memleketin çocukları, gençleri ve yetişkinleri aynı zamanda. Memleketin yetişkinlerini, gençlerini istihdam etmek üzere, onları donanımlı hale getirmek, onlara mesleki bir takım yeterlilikler kazandırmak adına yapılacak çalışmalara biz sonuna kadar destek vereceğiz.

Bu proje de onlardan birisi, ben duyunca çok memnun oldum, çok mutlu oldum. Van adına, Van’ın gençleri adına. Bu anlamda İŞGEM’in geçmişten bu yana yaptığı çalışmaları öğrendim, biliyorum ve bu beni son derece memnun ediyor. Birilerinin bir şeyleri dert etmesi bizim için çok önemli. Çünkü bu işler sadece Milli Eğitim Müdürlüğüne, eğitim müdürlüğüne, eğitim camiasına bırakılacak kadar kolay işler değil. Biz tek başımıza bunların üstesinden gelemeyiz.

Hep birlikte hep beraber el ele, omuz omuza vererek bir şeyleri bir yerlere taşıyabileceğimizi düşünüyorum. Biz bu anlamda üzerimize düşeni sonuna kadar yapacağız. Kapılarımız sonuna kadar açık, iletişim konusunda hiçbir problemimiz yok.

Her türlü işbirliği, her türlü paylaşım konusunda sahip olduğumuz fiziki kaynakları, tüm kaynakları birlikte kullanmak adına, bu memleketin çocukları için, gençleri için, onların istifadesine sunmak bizleri ziyadesiyle mutlu eder. Ben bu projede, işbirliği yapmak üzere bizleri davet etmelerinden ötürü, burada olduğum için memnuniyetimi ifade etmek istiyorum. Hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Program sonunda, projenin yürütüleceği merkezin de tanıtımı yapıldı.