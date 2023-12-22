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Yaptığı hizmetler ve hayata geçirdiği projelerle vatandaşların beğenisini alan Van Büyükşehir Belediyesi, sağlık alanında da binlerce vatandaşın hayatına dokundu. Sağlık hizmetlerini vatandaşların ayağına götüren belediye ekipleri, yıl içinde 4 bin 184 kişiye sağlık hizmeti ulaştırdı.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev yapan doktor, hemşire, sağlık teknisyeni, fizyoterapist ve yaşlı bakım personelinden oluşan ekipler, ‘evde bakım ve evde sağlık hizmeti’ veriyor. Bu yıl yürütülen çalışmalarla yaklaşık bin 940 kişiye evde sağlık ve bakım hizmeti verildi.



Van’da fizyoterapi hizmeti veren büyükşehir belediyesi sağlık ekipleri, vatandaşların evlerine kadar giderek, fizik tedavi hizmeti veriyor. Düzenli olarak fizik tedavi gören birçok vatandaş sağlığına kavuştu. 2023 yılı içerisinde fizyoterapistler tarafından 798 hastaya evde fizik tedavi hizmeti verildi.

Hastalığından dolayı sağlık kuruluşlarından sürekli tedavi olması gereken vatandaşlar için büyük önem taşıyan ulaşım sıkıntısı, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından ücretsiz sağlanıyor. Vatandaşların talepleri doğrultusunda kayıt altına alınan hastalar tedavi günleri geldiğinde belediyeye ait özel donanımlı ambulanslarla evlerinden alınarak tedavi olduğu hastaneye götürülüyor.

Tedavilerinin tamamlanmasının ardından ise tekrar evlerine bırakılıyor. Yıl içinde kent genelinde bin 414 hasta, il dışına ise 32 hastaya nakil hizmeti sağlandı.

İhtiyaç sahibi vatandaşların yanında olan büyükşehir belediyesi, 25 kişiye medikal malzeme desteğinde bulundu. Ayrıca sağlıklı nesiller yetiştirmek ve aile ekonomisine katkı sağlamak amacıyla başlatılan ‘Hoş Geldin Bebek’ projesi kapsamında yeni bebekleri olan ailelere çocuk bakım seti hediye edildi.

Proje kapsamında bir yılda bin 800 anneye bakım seti hediye edildi.

Van Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığını tehdit eden kent zararlılarına karşı da mücadelesini aralıksız sürdürdü. Çevre ve insan sağlığını tehdit eden sinek ve haşerelere karşı son bir yıl içinde 1 milyon 680 bin hektar alan ilaçlandı. Kentteki bataklık ve sazlık alanlarda, 7/24 saat esasına göre 30 araç, 66 personel ile çalışma yapıldı. İlaçlama çalışmalarında Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından tavsiye edilen, Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış ilaçlar kullanıldı.