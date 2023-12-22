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Vatandaşlarımızın daha sağlıklı, kaliteli ve hijyenik ortamlarda hizmet alabilmesi için İpekyolu ilçesinde faaliyet gösteren kuaför ve güzellik salonlarında yapılan denetimlerde, işletmelerin iş yeri açma ve çalıştırma yönetmeliğine uygunluğu, mesleki iş yeri temizliği, tertip ve düzeni, müşterilere karşı tutum ve davranışları ile kullanılan ürünlerin kullanım izni ve onayı olup olmadığı, ürünlerin son kullanma tarihleri gibi konularda denetimler gerçekleştirildi.

Yapılan denetimlerde işyeri açma ve çalışma ruhsatı bulunmayan ve doktor kontrolünde yapılması gereken bazı işlemlerin salonda gerçekleştirildiği tespit edilen iş yerleri, zabıta ekiplerince faaliyetten men edilerek mühürlenirken, bazı işletmelere ise eksiklikler nedeniyle idari yaptırımlar uygulandı.

İlçe genelinde denetimlerin devam edeceği ve yasal mevzuat hükümlerine göre gerekli işlemlerin uygulanacağı bildirildi.