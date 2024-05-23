Yürüyüş branşında yıllarca ay-yıldızlı formayı terleten, birçok kez Türkiye şampiyonu olan Tacir, katıldığı dünya ve Avrupa şampiyonalarında da ortaya koyduğu performansla 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'na katılmaya hak kazandı. 20 kilometre yürüyüş dalında 93 sporcuyla yarışan ve 30. olan Tacir, Türkiye adına önemli bir derece elde etti.

Tüm sporcuların hayalini kurduğu kulvarlarda ülkesini en iyi şekilde temsil etmeye çalışan Tacir, sporculuk kariyerinin ardından Edremit Belediyesi bünyesinde antrenörlüğe başladı.

Sporculuğu döneminde kendi kategorisinde Türkiye rekoru kıran Tacir, antrenörlüğünde de geleceğin olimpik sporcularını yetiştirmek için çaba gösteriyor.

Yeteneklerini keşfederek spora kazandırdığı gençlere Van Atatürk Stadyumu'nda antrenman yaptıran Tacir, 2019'dan bu yana birçok sporcusunu milli takıma kazandırmayı başardı.

"Kendim gibi başarılı sporcular yetiştirmek istiyorum"

Ersin Tacir, AA muhabirine, atletizme 2013 yılında başladığını, 3 senelik çalışmaları sonucunda ülkesini olimpiyatlarda temsil etme hakkı kazandığını söyledi.

Rio 2016'da 20 kilometre yürüyüş yarışını 93 sporcu içinde 30. tamamladığını belirten Tacir, bu dalda Türkiye'nin en iyi sonucunu elde ettiğini anlattı.

Sporculukta tüm hedeflerine ulaştığını ve 2019'da antrenör olmaya karar verdiğini dile getiren Tacir, "Dünya, Avrupa ve Balkan şampiyonalarında yarışıp, başarılar elde ettim. Uzun süren sporculuk kariyerimde en iyi turnuvalarda yer aldım ve rekorlar kırdım. 5 yıldır antrenörlük yapmaktayım. Memleketimde kendim gibi başarılı sporcular yetiştirmek istiyorum." dedi.

Yürüyüş sporunun her yaşa uygun olduğunu anlatan Ersin Tacir, şu anda 40 sporcuyla çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

Van'da sporun gelişmesine, gençlerin sporla buluşmasına önem verdiğini ifade eden Tacir, şöyle konuştu:

"Memleketimde atletizm branşında olimpiyatlara giden tek sporcuyum. Bu başarımın egale edilmesini ve gençlerimizin şampiyonluklar kazanmasını istiyorum. Şu anda 8 milli sporcumuz var. Onları şampiyonalara hazırlıyoruz. Olimpiyat kotası aldığım zaman inanılmaz mutluluk yaşamıştım. Olimpiyatlarda dünyanın en iyi sporcularıyla yarışıyoruz. Bu herkese nasip olmuyor. Bu süreçte gençlerimizin olimpiyat kotası alması için ter döküyoruz. Ben nasıl mutluluk yaşadıysam, gençlerimizin de bu mutluluğu ve gururu tatmasını istiyorum."

Şahin: "Hedefimiz olimpiyatlarda yer almak"

Hazırlıklarını Ersin Tacir ile birlikte sürdüren 17 yaşındaki milli sporcu Hayatullah Şahin, "İki sene önce kuzenim sayesinde Ersin Hoca'yla tanıştım. Ersin Hoca her zaman bize yardımcı oluyor. Onun sayesinde bu sporu sevdim. Hedefimiz her sporcunun hayalini kurduğu gibi olimpiyatlarda yer almak. Bana bu süreçte destek olan hocamıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Okul seçmelerinde başarı göstererek takıma katılan 11 yaşındaki Baran Caniş de "Hedefim iyi bir yürüyüşçü olmak. Hocamızla yoğun antrenmanlar yapıyoruz. Bize hızlı yürümenin taktiklerini öğretiyor. İleride Ersin Hocam gibi başarılı bir sporcu olmak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.