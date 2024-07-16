Tüm Türkiye’de olduğu gibi Van’da da yükselen kira fiyatlarının hem asgari ücretliyi hem de emekliyi dar boğaza soktuğunu belirten Türkiye Emekliler Derneği Van Şube Başkanı Mehmet Kaya, “Günden güne artan kira fiyatları en çok emeklilerin geçimini zorlaştırıyor.” dedi.

Türkiye Emekliler Derneği Van Şube Başkanı Mehmet Kaya, “Van’da emeklilerimizi en fazla kira ödemeleri zorluyor. Kira fiyatları çok yüksek olduğu için, kirada oturmak zorunda olan emekli vatandaş barınamıyor, emeklilerimizin özellikle en fazla dert yakındıkları durum bu oluyor” ifadelerine yer verdi.

Kaya, “Emeklilerimiz özellikle kira fiyatlarından dolayı sıkıntı yaşıyor. Türkiye’de olduğu gibi Van’da da emekliler, kira fiyatlarının yüksekliğinden yakınıyor, barınamıyor, insanlar gerçekten zor şartlar altında geçimlerini sağlıyor. Gıda ürünleri yine aynı şekilde fazlasıyla pahalı. Maalesef ilimizin zincir yerel marketleriyle yaptığımız görüşmeler olumlu bir sonuç getirmedi. Derneğimize bağlı emekliler için alışveriş yaptıkları taktirde herhangi bir indirim uygulanmadı.” dedi.