2025 yılına sayılı günler kala emeklilerin maaş zamları da gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Emekliler Derneği Van Şube Başkanı Mehmet Kaya, 2024 yılı ile ilgili değerlendirmelerde bulunurken, 2025 yılı beklentilerini de anlattı.

“ZORLU BİR EMEKLİLER YILI YAŞADIK”

Emekliler Derneği Van Şube Başkanı Kaya, “Emekliler başta geçim sıkıntısı olmak üzere 2024 yılında pek çok sorunla karşılaştı. Maalesef zorluklarla geçen bir emekliler yılı yaşadık. 2024 yılı maddi sıkıntılarla bitti, açıkçası 2025 yılından da pek umutlu değiliz.” ifadelerini kullanarak hayat pahalılığına değindi.

“EMEKLİ MAAŞLARI ENFLASYONA DİRENEMİYOR”

Emekli maaşıyla geçinemeyen çoğu vatandaşın ek işlerde çalıştığını ifade eden Mehmet Kaya, “Hayat pahalılığıyla mücadele etmeye çalışan ve emekli maaşı ile hem kira ödeyen, hem öğrenci okutan hem de ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan vatandaşlarımız var, çoğu kişi çareyi ek işlerde çalışmakta buluyor. Maaşların düşük olması, enflasyon oranlarının yüksek olmasıyla beraber emeklilerin alım gücü büyük ölçüde düşüş yaşadı. Her şeye günden güne zam geliyor, hal böyle olunca emeklilerin maaşları enflasyona direnemiyor” şeklinde konuştu.

“EMEKLİLER İÇİN ADIMLAR BEKLİYORUZ”

Emeklilerin refah seviyesinin yükseleceği adımlar beklediklerini belirten Emekliler Derneği Van Şube Başkanı Mehmet Kaya, konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi;

“Bizim isteğimiz emeklilerin 2024 yılında yaşadığı ekonomik sıkıntıların son bulması ve yeni yılda emeklilerin enflasyona ezdirilmeyeceği bir maaş zammı olması. Emeklilerin emek hakları yok sayılmamalı, onlara gereken özenim verilmesi hepimizin temennisi olacak. Temennimiz elbette ki daha rahat ve refah bir yaşam sürmek, bu hassasiyetlerin göz önünde bulundurularak zam yapılmasını umuyoruz. Sadece Van’da değil Türkiye’nin tamamında da emekliler ekonomik zorluklarla boğuşuyor, bizler bu zorlukların bir nebze de olsa hafifletilmesi adına gerekli adımların 2025 yılı için atılmasını bekliyoruz.”