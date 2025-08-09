Van Gölü kıyısındaki Tuşba ilçesine bağlı Yaylıyaka Mahallesi'nde yaşayan çocuklar, yaz aylarında Van Gölü'ne girerek yüzüyor. Her gün göle giren çocukların ten ve saç renklerinde değişim yaşanıyor. Çocukların saçların yazın sarıya, kışınsa eski rengine dönüyor. Mahallede 30 yıldır balıkçılık yapan Ahmet Çikla, çocuklardaki bu değişimi her yıl gözlemlediklerini belirtirken, Galatasaraylı iş insanı Dinçer Azaphan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla çocukları Galatasaray maçına davet etti. Azaphan, paylaşımında "Sizi hem iki hafta sonra maça davet edelim hem de imzalı formalarınızı hediye edelim" dedi.

'BURADAKİ ÇOCUKLARIN HEPSİ GALATASARAYLI'

Gölde saçı sararan Canik Çok Programlı Anadolu Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi Cihat Çikla, "Yazın göle girdikten sonra saçlarımız sarı, kışınsa eski rengine dönüyor. Galatasaraylı iş insanı da sosyal medyadan bizi Galatasaray maçına davet etti. Buradaki çocukların hepsi Galatasaraylı. Osimhen ve Galatasaray hayranıyız. İstanbul'a maça gidecek günü dört gözle bekliyoruz" diye konuştu.

'ALKALİ SU AÇICI ETKİYE SAHİP'

Diğer yandan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaşı Tıp Merkezi Dermatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hatice Uce Özkol, saç ve tendeki değişime ilişkin bilgi verdi. Gölün içerisinde çok sayıda mineral olduğunu belirten Prof. Dr. Özkol, "Kalsiyum, magnezyum, potasyum gibi çok sayıda mineral ile ayrıca karbonatlar içeriyor. Dolayısıyla pH'nın 9.6'nın üzerinde alkali su ile karşı karşıyayız. Bu alkali su, açıcı etkiye sahip. Eskilerin tabiriyle lekelerin giderilmesi için soda kullanılırdı. Bu soda çocukların saç rengini açıyor. Sodalı suyun cilde çok ciddi anlamda faydaları var. Yağlı ciltlerin yağını azaltıyor, sivilceleri azaltıyor ve yağlı egzamayı rahatlatıyor ama saçı da sarartıyor. Özellikle yaz başında 'Alişan', yazın sonunda Kıvanç Tatlıtuğ olarak okula gidiyor ve çocuklar da çok keyif alıyorlar. Çocukların saçları sararıyor ama kışın eski rengine dönüyor" dedi.

'CİLDE ÇOK FAYDASI VAR'

Prof. Dr. Özkol, "Kuru cildi olanlar, uzun süre sodalı suda kalmamalı ya da gölden çıktıktan sonra duş alıp nemlendirici kullanmalı. Sodalı suyun yağlı cildi olanlarda da gerçek anlamda faydalı etkileri var. Daha çok kumral çocukların saçları sararıyor. Saçları sarıya dönmeye meyilli çocuklar. Siyah saçlı çocuklar da biraz daha kızıllaşıyor. Etki kaybolunca tekrar eski rengine dönüşüyor. Özellikle kadınların boyalı saçları, sodalı suda daha da yıpranır. Bu kadınlar göle girmeden önce saç kremi kullanmaları gerekir. Burada en önemli mesajım şu; çocuklarımızın saçları sararsın ama vücutları yanmasın. Özellikle güneşe bağlı her bir yanık, ilerleyen yaşlarda deri kanseri riskini ciddi anlamda arttırıyor. Ergenlik dönemi, en yoğun güneşe maruz kalınan dönem. Lütfen güneş korucuyu kullanalım. Van'ın sodalı gölü, turizm açısından ciddi anlamda önemli olan ve cilde çok güzel faydası var. Gölümüz bu kadar güzel ve faydalıyken lütfen kirletmeyelim" diye konuştu.