Kentte tarım ve hayvancılığın geliştirilmesine yönelik çalışmalarını sürdüren Van Büyükşehir Belediyesi, bu sene de çiftçilere meyve fidanı desteğini sürdürdü. Kent merkezi ve 13 ilçede 8 türden yüz binlerce meyve fidanını toprakla buluşturacak olan Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, başvuruların Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne yapıldığı meyve fidanlarını çiftçilere teslim etmeye başladı.

Ayrıca büyükşehir belediyesince yüzde 75’i hibe ile verilen meyve fidanlarının yanı sıra buğday ve arpa ile korunga ve yonca destekleri ile tarım ve hayvancılığın canlanması için var gücüyle çalışıyor. Tarım ve hayvancılığın bölgede gelişmesine yönelik projelerini hayata geçirmeye devam eden Van Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarıyla çiftçilerin de yüzünü güldürüyor.iha