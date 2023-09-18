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WanHaber - ÖZEL

Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, çiftçilere yüzde 75 destekli sertifikalı buğday ve arpa tohumu dağıtılacağı duyurulmuştu.

Geçtiğimiz günlerde söz konusu destek için başlayan müracaatlar Perşembe günü sona eriyor.

Başvurular, bağlı bulunulan ilçe müdürlüklerinde devam ediyor.

Yüzde 75 destekli sertifikalı buğday ve arpa tohumundan yararlanacak çiftçiler için şartlar şu şekilde;

1.Müracaatlar bağlı bulunulan İlçe Müdürlüğüne yapılacak.

2.Geçen yıl bu destekten yararlanan bu yıl yararlanamaz.

3.En fazla 50 dönüm (1000 kg) için başvurabilir.

4. Bu yıl mutlaka bu tohumu ekeceğine dair taahhütname verecek.

5.% 25 çiftçi katkısı hemen yatırılıp dekont ilçe müdürlüğüne verilecek.

6.Bu destek Van ve ilçelerinde ikamet eden ve arazisi Van ili sınırları içerisinde olanlara verilecek.

Van'ın dışına götürülemez.

7. Ekim alanları teker teker kontrol edilecek.

8. Ekmeyen çiftçiden % 100 tohum bedeli faizi ile alınacak ve hakkında yasal işlem yapılacak.​

Haber: Mehmet Salih Giyci