Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden alınan Ahmet Özer, tutuklu bulunduğu “Aziz İhsan Aktaş suç örgütü” soruşturması kapsamında tahliye edildi.

Özer tahliye kararının ardından tutukluğu bulunduğu cezaevinden çıktı.

Özer kendisini karşılayan gazetecilere yaptığı açıklamada, “Dünyanın en güzel şeyi özgürlüktür ama maalesef ben bugün özgürlüğün sevincini tam olarak yaşayamıyorum. Çünkü yüreğimin yarısını içeride bıraktım” dedi.

Tutuklu bulunan belediye başkanlarına değinen Özer, “Ülkemizin hukuka, demokrasiye ve hukuk güvenliğine büyük ihtiyacı var. Seçilmişlerin tutuksuz yargılanabileceği bir ortamın oluşmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

DEVLET BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR ETTİ

Açıklamasının bir bölümünde ise Özer, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye teşekkür etti.

Özer, açıklamasında şunları söyledi:

Bir barış sürecinin içerisinden geçiyoruz. Benim en büyük üzüntülerimden biri dışarıda olup bu sürece yeterince katkı veremediğimdendi. Bugün ve bugünden sonra umarım bunu ziyadesiyle yapacağım. Bu sürece vermiş olduğu samimi ve içten desteklerinden dolayı özellikle sayın Devlet Bahçeli‘ye burada huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum.

Aynı şekilde sayın Fethi Yıldız’ın hem hukuk güvenliği, hem hukuka duyulan güveni daha da artması için yaptığı hukuki açıklamalarla içerdeki insanlar için özellikle önemli derecede büyük bir rol oynadığını belirtmek istiyorum. Özel teşekkürüm de ailem için, eşim için, oğlum için. Onlar sadece benim değil, içerideki herkes için büyük bir çaba sarf etti bundan sonra da sarf etmeye devam edecek.