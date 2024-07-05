Van Gölü'nde balık av sezonunun açılmasına sayılı günler kalırken, balıkçılar son hazırlıklarını sürdürüyor. Teknelerini boyatan Vanlı balıkçılar, ağlar elden geçirerek, tüm tamir işlemleri yapmaya devam ediyor. Van'da 15 Nisan tarihinde başlayan avlanma yasağı, 15 Temmuz tarihinde sona erecek. Vanlı balıkçılar bu tarihten itibaren teknelerinin ve ağlarının bakımlarını yaparken sezon için ise son hazırlıklarını tamamlıyor.

Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden Van Balığı, av yasağı süresince göl çevresinde, akarsu ağızlarında ve kent merkezinde alınan sıkı önlemlerle korunmaya devam ederken, 15 Temmuz'da sona erecek olan av yasağı ile birlikte, balıkçılar Van Gölü'ne ağlarını bırakacak. 14 bin insanın geçim kaynağı olan Van Balığı, bu süreçte ekipler tarafından hem havadan hem de karadan korunuyor. Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden Van Balıklarının neslinin korunması amacıyla 15 Nisan'da başlayan ve 15 Temmuz'a kadar devam edecek olan av yasağı süresince akarsular havadan ve karadan sürekli denetleniyor.

15 Nisan Pazartesi günü başlayan ve 15 Temmuz tarihine kadar yumurtalarını bırakmak için suyun tersine yüzerek görsel şölen sunan Van Balıklarını korunması amacıyla kentteki kurumlar aldıkları önlemleri sıkı bir şekilde uygulamaya devam ediyor. Ekipleri Van Balığı'nı koruma çalışmalarını sürdürürken, Vanlı balıkçılar ise sezon hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Yumurtalarını bırakmak için 15 Nisan-15 Temmuz'da Van Gölü'nden tatlı sulara göç eden Van Balığı'nın neslinin korunması amacıyla uygulanan av yasağın bitmesine sayılı günler kaldı. Yasak nedeniyle teknelerini iskele ve marinalara çeken balıkçılar, bu sürede ağlarını yeniledi, teknelerinin bakım ve onarımını yaptı. Geçimlerini balıkçılıkla sürdüren balıkçılar, 90 gün sonra hazırlıklarını tamamlayarak ilk ağlarını göle bırakmak için gün sayıyor.

Balıkçılar, güvenlik güçlerinin aldığı önlemler sayesinde son yılların en güvenli üreme dönemlerinden birini yaşayan Van Balığı, 15 Temmuz'dan sonra avlanabilecek. Göl kıyısında bulunan Van'da 6, Bitlis'te ise 3 ilçede yaklaşık olarak 14 bin insanın geçim kaynağı olan Van Balığı, ekipler tarafından hem havadan hem de karadan 15 Temmuz tarihine kadar sıkı bir şekilde korunmaya devam edecek. 15 Nisan-15 Temmuz tarihlerinde yumurtalarını bırakmak için suyun tersine yüzen, önüne çıkan engelleri adeta uçarak aşamaya çalışırken görsel şölen sunan Van Balığı'nın korunması amacıyla Van Valiliği, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından alınan önlemler sıkı bir şekilde uygulanıyor. Van ve Bitlis'te 3 ay sürecek yasak döneminde, Van Balığı'nın avlanması, bulundurulması, satışı ve naklinin önlenmesi için göl çevresi, akarsu yatakları, avlanmaya müsait alanlar ile yol güzergahları sürekli gözetim altında tutuluyor.

Jandarma ve polis ekiplerinin gölde botlarla sürekli devriye attığı bu dönemde, Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile zabıta ekipleri ise kent genelinde balık satışının yapıldığı iş yerlerini denetleyerek kaçak avlanmanın önüne geçmeye çalışıyor. 3 bin 713 kilometrekarelik alana sahip olan Van Gölü, Van İl Jandarma Komutanlığı sorumluluğunda bulunan bin 965 kilometrekare alan ve 274 kilometrelik kıyı şeridinde Erciş ve Edremit Sahil Bot ile Çevre Koruma görev timleri sıkı önlemler aldı. Yıllık 14 milyon dolarlık bir ciroya sahip ve bölgede 14 bin insanın geçimini sağladığı, Van Balığı 15 Temmuz tarihlerine kadar avlanamayacak.

Son hazırlıklarını yaptıklarını belirten balıkçılar, "Hazırlıklarımız devam ediyor. Şu anda işimiz bitmek üzere. Allah nasip ederse bu seneki sezondan çok umutluyuz. Görünüşe göre busene balık bol olacak. 15 Temmuz'dan sonra Van Balığı'nı avlayabileceğiz. İnşallah bereketli bir sezon olur. 15 Nisan'dan itibaren başlayan yasak sürecinde, teknelerimizin tamirini yaparak, boyadık. Yine ağlarımızı tamir ettik. Artık son rötuşları yapıyoruz. 15 Temmuz'dan itibaren vira bismillah diyeceğiz" ifadelerini kullandılar.

VAN'DA 166 ŞAHSA 2 MİLYON 330 BİN 179 TL İDARİ PARA CEZASI…

Öte yandan Van'da jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda Van Balığı'nı kaçak avlayan şahıslara 2 milyon 330 bin 179 TL para cezası kesildi. Van İl Jandarma Komutanlığınca 15 Nisan 2024 tarihinden bugüne kadar kaçak avcılığın önlenmesi amacıyla Van Gölü'nü besleyen Bendimahi Çayı, Deliçay, Zilançayı, Çolpan Deresi, Karasu Çayı ve Engilsu Çayı olmak üzere tüm dere yatakları ve akarsularda 24 saat esasına göre 710 devriye faaliyeti icra edilerek, 228 olaya müdahale edildi.

Müdahale edilen olaylarda 19 bin 101 kilogram canlı Van Balığı suya geri bırakılırken, 2 bin 750 metre misina ağ, bin 450 metre manyat ağ, 76 adet serpme ağ, 25 adet tırıvırı ağ, 19 adet kepçe ağ ve 58 ton 653 kilogram ölü Van Balığı ele geçirildi. Bu süreçte 166 şahıs yakalanırken, bu şahısları 2 milyon 330 bin 179 TL idari para cezası uygulandı.

