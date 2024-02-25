Bölgede yaşanan işsizlik nedeni ile iş bulamayan yüzlerce genç Türkiye’nin çeşitli kentlerinden inşaatların yolunu tutuyor.

İnşaatlarda çalışmak için memleketini terk eden çoğu genç inşaatlarda iş cinayetine kurban gidiyor. Van’da iş imkanı bulamadığı için Gaziantep’te inşaatta çalışmak için giden Doğan Moraner çalıştığı inşaattan düşerek yaşamını yitirdi.

Çaldıran ilçesine bağlı Akbaşak (Gomakolo) mahallesinden Doğan Moraner (30) Gaziantep’te çalıştığı inşaattan düştü, düşme sonucu ağır yaralanan Doğan Moraner Gaziantep’te hastaneye kaldırıldı.

Yoğun bakıma alınan genç tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Altı ay önce evlenen Doğan Moraner’in cenazesi Çaldıran’a bağlı Akbaşak Mahallesinde toprağa verilecek.