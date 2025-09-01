Taşlıçay Mahallesi'nde yaşayan inşaat işçisi Nihat ve ev kadını Aygül Düzgün'ün çocukları Hüseyin, Hasan ve Zelal, bu yıl Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girdi.

Bir yandan evdeki ortak masalarında ders çalışarak birbirlerine destek olan, bir yandan da hayvanların bakımı konusunda anne ve babalarına yardım eden 3 kardeş, bu işleri yaparken kitaplarını da yanlarından hiç ayırmadı.

Hayvanları otlatırken soru çözmeyi ihmal etmeyen, evdeki 2 çalışma masasını dönüşümlü kullanarak ders çalışan azimli kardeşler, bu gayretleri sayesinde hayallerindeki bölümleri kazandı.

Kardeşlerden Hüseyin Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesine, ikizi Hasan Kocaeli Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine, kardeşleri Zelal de Batman Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine yerleşerek ailelerine büyük bir gurur yaşattı.

Buruk bir sevinç yaşıyorlar

İkiz olan Hasan ve Hüseyin Düzgün, geçen yıl girdikleri YKS'de hedefledikleri bölümler gelmediği için tercih yapmayarak yeniden sınava hazırlandı.

Bu yıl emeklerinin karşılığını alarak istedikleri fakültelere yerleşen ikiz kardeşler, hayatlarında ilk kez birbirlerinden ayrılacakları için buruk bir sevinç yaşadı.

"Zorlu bir süreç sonunda emeğimizin karşılığını aldık"

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanan Hüseyin Düzgün, AA muhabirine, aile olarak çok sevinçli olduklarını söyledi.

Kardeşleriyle sınav sürecinde disiplinli bir şekilde ders çalıştıklarını anlatan Düzgün, şöyle konuştu:

"Köyde çocukluktan bu yana çobanlık yapıyoruz. Hem derslerimizi çalıştık hem de çobanlık yaptık. Uzun uğraşlar ve zorlu bir süreç sonunda çok şükür emeğimizin karşılığını aldık, üçümüz de kazandık. Kardeşim Hasan ile hiç ayrılmadık. Bizim için zor bir süreç olacak. Aynı durum ailemiz için de geçerli çünkü onlar da bizden hiç ayrılmadı. Babam inşaat işçisi, annem de ev hanımı. Bin bir zorlukla bizi okutmaya çalıştılar. Çok şükür biz de emeklerini boşa çıkarmadık. Bundan sonra bizi hem maddi hem de manevi açıdan zor bir süreç bekliyor."

Geçen yıl sınava girdiklerini ancak hedefledikleri bölüm gelmediği için tercih yapmadıklarını belirten Düzgün, "Hayallerimizin peşinden gitmek istedik ve çok şükür başardık. Hem ailemizi hem de sevdiklerimizi mutlu ettik. Onlar mutlu olunca biz de başardığımız için mutlu olduk." dedi.

Kocaeli Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini kazanan Hasan Düzgün, kardeşiyle 10 yıl çobanlık yaptığını, sınava hazırlanırken hayvanların bakımıyla da ilgilendiklerini dile getirdi.

Bölgede herkesin durumunun aynı olduğunu ifade eden Düzgün, "Ya okuyacaksın ya da inşaatta başka bir yerde çalışacaksın, başka seçenek yok. İkizimle 10 yıl çobanlık yaptık. İkimiz de hayalimizdeki fakülteleri kazandık. Çobanlık yaparken elimdeki kitapla ders çalışıyordum. Maddi ve manevi açıdan zor durumlar yaşadık. Çalıştık, çabaladık hayalimizdeki üniversiteleri kazandık. Çok mutluyuz." diye konuştu.

Sevim Kürüm Anadolu Lisesinden mezun olan Zelal Düzgün de duygularını şöyle dile getirdi:

"Bu yıl ilk kez sınava girdim. Ağabeylerim dershaneye gitti ama ben gitmedim. Diş hekimliği hayalimdi zaten. Çok şükür ki geldi. Gelecekte de ağabeyimle aynı yerde klinik açarak çalışmayı düşünüyoruz. 3 kardeşiz ancak iki çalışma masamız var. O yüzden dönüşümlü olarak masada çalışmak zorunda kalıyorduk. İnşaat işçisi olan babam bizim okumamız için elinden geleni yapıyor. Koyunlarımız, kuzularımız var. Ağabeylerim koyun ve kuzularımıza çobanlık yapıyordu. Bizi zorlu bir süreç bekliyor."

"Eşimle ağladık"

Anne Aygül Düzgün ise 5 çocuğunun hepsini de okuttuğunu belirterek, şunları söyledi:

"Büyük oğlum inşaat mühendisliği, diğer oğlum da psikoloji bölümünü bitirdi. İnşallah ikisi de atanacak. Diğer çocuklarım da çok şükür kazandı. Kocam inşaat işçisi. Zorluklarla çocuklarımızı okuttuk. Maddi olarak sıkıntı çektik ama çok şükür mutluyuz. Çocuklarımın kazandığını ilk duyduğumuzda eşimle ağladık. Çok zorluk çektik. Allah yardım edecek bize. Evlatlarımız için devletten yardım bekliyoruz."