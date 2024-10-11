TÜİK’in yayımladığı verilere göre; okur-yazar olmayanların yüzde 25,4'ü, yükseköğretim mezunlarının ise yüzde 2,7'si yoksul olarak kayıtlara geçerken, maddi ve sosyal yoksunluk oranı ise yüzde 14,4 oldu.

2023 yılını temel alan yoksulluk ve yaşam istatistiklerine göre; sürekli yoksulluk oranı yüzde 13,0 olarak bildirildi.

Yoksulluk ve Yaşam İstatistiklerine göre diğer veriler ise şu şekilde; yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altında olanların oranı yüzde 30,7 oldu, kendilerine ait bir konutta yaşayanların oranı yüzde 56,2 olurken, konutun izolasyonundan dolayı ısınamama en çok karşılaşılan konut ve çevre problemi, taksit ödemeleri veya borçları olanların oranı ise yüzde 58,0 oldu.

TÜİK tarafından paylaşılan verilerde aralarında Van’ın da yer aldığı TRB2 Bölgesinde; 2023 yılında ortalama gelirin yüzde 50’sine göre her bin kişiden 188’i yoksul sayılırken, ortalama gelirin yüzde 60’ına göre her bin kişiden 334’ü yoksul sayıldı.

TRB2 BÖLGESİNİN YOKSULLUK VE YAŞAM VERİLERİ;

Ortalama gelirin yüzde 50’sine göre:

TÜİK tarafından 2023 yılına ait verilerin işlendiği raporda medyan (ortalama) gelirin yüzde 50’sine göre aralarında Van’ın da yer aldığı TRB2 bölgesinin 2022 yılı yoksulluk sınırı 9 bin 7 lira olurken, 2023 yılı yoksulluk sınırı ise 16 bin 746 lira oldu.

Van, Muş, Bitlis ve Hakkari’nin aralarında yer aldığı TRB2 bölgesini kapsayan verilere göre 2022 yılında her bin kişiden 205’i yoksul olurken, 2023 yılında her bin kişiden 188’i yoksul olarak kayıtlara geçti.

2022 yılında TRB2 Bölgesinin yoksulluk oranı yüzde 9,6 iken, 2023 yılında bu oran 0,9 seviyesinde düşerek yüzde 8,5 seviyelerinde oldu.

Ortalama gelirin yüzde 60’ına göre:

TÜİK tarafından 2023 yılına ait verilerin işlendiği raporda medyan (ortalama) gelirin yüzde 60’ına göre aralarında Van’ın da yer aldığı TRB2 bölgesinin 2022 yılı yoksulluk sınırı 10 bin 808 lira olurken, 2023 yılı yoksulluk sınırı 20 bin 905 lira oldu.

TRB2 bölgesini kapsayan verilere göre 2022 yılında her bin kişiden 379’u yoksul olurken, 2023 yılında her bin kişiden 334’ü yoksul olarak bildirildi.

2022 yılında TRB2 Bölgesinin yoksulluk oranı yüzde 17,7 iken, 2023 yılında bu oran yüzde 15,2 seviyelerinde oldu.