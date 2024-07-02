Atama Kararnamesiyle Van Tuşba Kaymakamı Furkan Duman Çorum Osmancık'a, Van Çaldıran Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker Elazığ Baskil'e, Van Bahçesaray Kaymakamı Onur Alimoğlu İzmir Kınık'a, Van Başkale Kaymakamı Mustafa Çelik Erzurum Oltu'ya ve Van Çatak Kaymakamı Sercan Sakarya ise Manisa Gördes'e atandı.

Çanakkale Yenice Kaymakamı Musa Göktaş Van Tuşba Kaymakamlığına, Adıyaman Samsat Kaymakamı Süleyman Bakan Van Çaldıran Kaymakamlığına, Balıkesir Kepsut Kaymakamı Harun Arslanargun Van Bahçesaray Kaymakamlığına, Erzurum Çat Kaymakamı Muhammet Serdar Erdoğan Van Başkale Kaymakamlığına ve Kars Akyaka Kaymakamı Kadir Kılıç da Van Çatak Kaymakamlığına atandı.

İŞTE YENİ KAYMAKAMLAR

MUSA GÖKTAŞ

5 Mayıs 1985 Sakarya doğumlu olup aslen Ankara/Kızılcahamam nüfusuna kayıtlıdır. İlk ve orta öğrenimini Çankırı’da tamamlamıştır. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden 2007 yılında mezun olmuştur. Birleşik Krallık (İngiltere) Portsmouth Üniversitesinde Kamu Yönetimi alanında akademik çalışma yapmıştır. Anadolu Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulunu 2019 yılında tamamlamıştır. Çankırı Karatekin Üniversitesi Uluslararası Dil Öğrenme Merkezinde eğitim alarak İngilizce Yabancı Dil Diploması almaya hak kazanmıştır. Hacettepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim dalında “Kolluğun Sivil Denetimi: Kolluk Gözetim Komisyonu Bağlamında Bir İnceleme” tezi ile yüksek lisans derecesi almıştır.

Çalışma hayatına 2008 yılında başlamış olup, Sosyal Güvenlik Kurumunda Denetmen ve ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında Müfettiş olarak görev yapmıştır. İçişleri Bakanlığı tarafından açılan yarışma sınavlarını kazanarak Mülki İdare Amiri olmuştur.

Bolu Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliğine başlamış; Bolu’da İl Merkez stajını, Ankara Beypazarı ve Manisa Kula ilçelerinde Refiklik stajını, Ankara’da Mülkiye Müfettişliği Refiklik stajını tamamlamıştır. Bakanlık Merkez stajı kapsamında Ankara’daki yabancı dil eğitiminden sonra Birleşik Krallık (İngiltere) Portsmouth Üniversitesinde Kamu Yönetimi alanında akademik çalışma yapmış, İngiliz idari sistemi hakkında incelemelerde bulunarak yurtdışı stajını tamamlamıştır.

Çankırı/Kurşunlu ilçesinde Kaymakam Vekilliği görevinde bulunmuştur. Kaymakamlık kursunu başarı ile tamamlayarak, Çankırı ili Eldivan İlçesine atanmıştır. Eldivan Kaymakamlığı sırasında bu görevine ek olarak Çankırı Vali Yardımcısı ve Şabanözü Kaymakamı olarak vekaleten görev yapmıştır. Bu süre zarfında, Valilik Makamınca 2 defa Başarı Belgesi ile taltif edilmiştir. Eldivan Kaymakamlığına müteakip Artvin ili Şavşat İlçesine atanmıştır. Şavşat Kaymakamlığındaki başarılı çalışmaları nedeniyle Valilik Makamınca Başarı Belgesi ile taltif edilmiştir. Şavşat Kaymakamlığının ardından 14 Temmuz 2020 tarih ve 31185 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi ile Çanakkale Yenice Kaymakamlığına atanmıştır. Ticaret Bakanlığı Bakanlık Makamınca Takdirname, Çanakkale Valilik Makamı tarafından Üstün Başarı Belgesi ve Maaş Ödülü ile ödüllendirilmiştir. 6 Şubat tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş depremleri sonrası geçici görevli olarak Kahramanmaraş Vali Yardımcılığı görevinde bulunmuş ve bu süre zarfındaki başarılı çalışmaları nedeniyle İçişleri Bakanlığı Bakanlık Makamınca Başarı Belgesi ile taltif edilmiştir.

29 Temmuz 2020 tarihinde Yenice Kaymakamlığı görevine atanan Musa Göktaş, evli ve 2 çocuk babasıdır. Aktaş, Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Van Tuşba Kaymakamlığına atandı.

SÜLEYMAN BAKAN

11.08.2022 tarih ve 2022/392 sayılı Cumhurbaşkanlığı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Adıyaman Samsat Kaymakamlığına atanan Kaymakam Süleyman Bakan, 26.08.2022 tarihinde bu görevine başladı. Kaymakam Bakan, Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Van Çaldıran Kaymakamlığına atandı.

HARUN ARSLANARGUN

16.03.1987 tarihinde Ankara - Keçiören'de doğdu. 2019 yılında Kırşehir Kaymakam Adayı olarak göreve başladı. Sırasıyla Samsun-Ladik, Kayseri-Akkışla ve Amasya-Göynücek Kaymakam Vekilliği görevlerinde bulundu. 19.08.2021 tarihinden itibaren Taşkent Kaymakamı olarak görev yaptı. 12 Ağustos 2022 tarihli kararname ile Kepsut Kaymakamlığı'na atanan Arslanargun, Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Van Bahçesaray Kaymakamlığına atandı.

MUHAMMET SERDAR ERDOĞAN

1992 yılında Gümüşhane’nin Torul ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Düzce’de tamamladı. 2011 yılında başladığı Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünden 2016 yılında mezun oldu. Arapça ve İngilizce bilmektedir.

Mesleki Kariyeri

• 2016 yılında İçişleri Bakanlığı tarafından açılan Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak Kütahya Kaymakam Adayı olarak mesleğe intisap etti.

• Kaymakam Adaylığı sürecinde Kütahya’da vilayet stajı, Manisa Gölmarmara ve Bitlis Ahlat ilçelerinde refiklik stajlarını ve Mülkiye teftiş stajını Ankara’da tamamladı.

• Kastamonu Çatalzeytin ilçesinde Kaymakam Vekili olarak görev yaptı.

• Vekâlet stajından sonra Arapça dil eğitimi için Ürdün’ün başkenti Amman’da bulunan Ürdün Üniversitesinde eğitim aldı.

• 2019 / 2020 Eskişehir - Günyüzü Kaymakamı olarak görev yaptı.

• 2020/2022 Bolu-Göynük Kaymakamı olarak görev yaptı.

• 09.03.2022 Bakanlık Oluru ile Çat Kaymakamlığına geçici görevlendirme ile atanmış 22.03.2022 tarihinde görevine başlamıştır.

Muhammet Serdar Erdoğan, Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Van Başkale Kaymakamlığına atandı.

KADİR KILIÇ

Kars Akyaka Kaymakamı Kadir Kılıç 24/08/2023 tarihli ve 32289 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığının 23/08/2023 tarihli ve 2023/388 sayılı Atama Kararı ile 04/09/2023 tarihinde Akyaka Kaymakamlığında görevine başladı. Kılıç, Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Van Çatak Kaymakamlığı görevine atandı.