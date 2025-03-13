Türkiye İstatistiktik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan verilere göre 2024 yılında Türkiye’de bulunan toplam yaşlı nüfus oranı 9 milyon 112 bin 298 kişi oldu.

Yaşlı nüfus olarak kabul edilen 65 ve daha yukarı yaştaki nüfus, 2019 yılında 7 milyon 550 bin 727 kişi iken son beş yılda yüzde 20,7 artarak 2024 yılında 9 milyon 112 bin 298 kişi oldu.

Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı ise 2019 yılında yüzde 9,1 iken, 2024 yılında yüzde 10,6'ya yükseldi. Yaşlı nüfusun 2024 yılında yüzde 44,6'sını erkek nüfus, yüzde 55,4'ünü kadın nüfus oluşturdu.

Nüfus projeksiyonlarının demografik göstergelerdeki mevcut yapının devam edeceğini varsayan ana senaryosuna göre yaşlı nüfus oranının 2030 yılında yüzde 13,5, 2040 yılında yüzde 17,9, 2060 yılında yüzde 27,0, 2080 yılında yüzde 33,4 ve 2100 yılında yüzde 33,6 olacağı öngörüldü.

VAN VERİLERİ

İl ve cinsiyete göre yaşlı nüfus, yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı ve yaşlı cinsiyet oranı 2024 verilerine göre 85 milyon 664 bin 944 kişilik Türkiye nüfusu içinde 65 yaş ve üzeri bulunan yaşlı nüfus sayısı 9 milyon 112 bin 298 olarak açıklandı. Bu rakamların 4 milyon 67 bin 371’i erkek, 5 milyon 44 bin 927’si ise kadın oldu.

2024 yılı yaşlı nüfus verilerine göre 1 milyon 118 bin 87 kişilik nüfusa sahip Van’ın sahip olduğu toplam 65 yaş ve üstü yaşlı nüfus sayısı ise 56 bin 745 oldu.

Açıklanan bu rakamların 25 bin 242’si erkek olurken, 31 bin 503’ü ise kadın oldu. Yayımlanan rapora göre Van’da 65 yaş ve üzeri kadın sayısının erkek sayısından fazla olduğu görüldü.

Van’da yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı yüzde 5,1 olarak gerçekleşti.

Van aynı zamanda yaşlı nüfus sayısının en az olduğu iller arasında 5. sırada yer aldı.