İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 yılı Ağustos ayına ait trafik verilerine göre Türkiye genelinde 29 bin 880 ölümlü-yaralanmalı trafik kazası meydana geldi.

2025 yılı Ağustos ayında kayıt altına alınan resmi bilgilere göre ülke genelinde 34 bin 56 maddi hasarlı kaza meydana geldi. Yine bu dönemde meydana gelen kazalarda 269 kişi yaşamını yitirdi.

Ağustos ayında Türkiye genelinde meydana gelen trafik kazalarında toplam 43 bin 714 kişi yaralandı.

Van, 2025 yılı Ağustos ayını kapsayan verilerde Türkiye genelinde meydana gelen trafik kazalarında olay yerinde en fazla ölümlü-yaralanmalı kazanın gerçekleştiği 36. il oldu.

Emniyet Genel Müdürlüğü raporlarına göre Van’da 1 aylık periyotta 213 ölümlü-yaralanmalı kaza kayıtlarda yer aldı. Bu dönemde Van’da, 213 maddi hasarlı kaza da raporlandı.

Aynı dönemde Van’da meydana gelen bu kazalarda 5 vatandaş olay yerinde yaşamını yitirirken, 394 kişi ise yaralandı.

Ağustos ayında Doğu Anadolu Bölgesi'nde Erzurum 10 can kaybıyla trafik kazalarında en yüksek ölüm oranına sahip il oldu; Van ise 5 can kaybıyla üçüncü sırada yer aldı. Aynı dönemde bölgedeki trafik kazalarında Malatya 501 yaralıyla ilk sırada, Van ise 394 yaralıyla ikinci sırada kaydedildi.

Not: Trafik bülteninde belirtilen ölü sayısı, yalnızca kaza anında hayatını kaybeden kişileri içeriyor.