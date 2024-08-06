Karayolu Trafik Kaza İstatistikleri Resmi İstatistik Programı (RİP) kapsamında yayımlanan istatistiki verilere göre Temmuz ayında Van’da 199 ölümlü-yaralanmalı trafik kazası meydana geldi.

Maddi hasarlı trafik kaza sayısı 226 olurken, trafik kazalarında 361 kişi yaralandı. Temmuz ayı boyunca Van’da yaşanan trafik kazalarında 3 kişi ise hayatını kaybetti.

Temmuz ayı süresince Van’da meydana gelen trafik kazalarında yaralanan kişi sayısı bir önceki aya oranla yüzde 5 oranında düşüş gösterdi.

Türkiye genelinde Temmuz ayında; 84 ölümlü kaza, 21 bin 222 yaralanmalı kaza, 26 bin 253 maddi hasarlı kaza olmak üzere toplam 47 bin 559 kaza gerçekleşti.