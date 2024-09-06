Van'da Tarihi Bir Define Bulundu

Arkeolojik Çalışmalar Derinlere İniyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteklediği kazılar, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nden Prof. Dr. Gülsen Baş Terzioğlu'nun liderliğinde yürütülüyor ve yaklaşık 2 bin metrekarelik bir alanda, 1.5 metre derinliğe inilmiş durumda. Bu alanda, yanmış evraklardan cam bileziklere kadar pek çok ilginç buluntu ortaya çıkarıldı.

Osmanlı'nın Ticaret Hayatına Işık Tutuluyor

Kazılarda, taş döşeli yollarla birbirine bağlanan çeşitli taş duvarlı mekanlar ortaya çıktı. Prof. Dr. Terzioğlu, bu alanın zengin ticaret ve sosyal hayatın izlerini taşıdığını vurgulayarak, su sistemlerinden pişmiş toprak künklerine kadar birçok önemli buluntunun gün ışığına çıkarıldığını belirtti.

Geleceğe Miras Projesi Kapsamında Restorasyon

Van’ın tarihi derinliklerini keşfetmeye yönelik bu önemli proje, “Geleceğe Miras Projesi” kapsamına alındı. Burada yapılan kazılar, bölgenin stratejik önemini ve sosyal yapısını daha iyi anlamamıza yardımcı olacak ve yerleşim alanının ören yeri olarak yeniden düzenlenmesi planlanıyor.

Osmanlı Arkeolojisi İçin Çığır Açan Çalışmalar

YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli'nin de belirttiği gibi, 1915-1918 yıllarındaki savaş izlerinin yanı sıra, Osmanlı dönemine ait savaş ve yangın izleri de gün yüzüne çıktı. Kazı çalışmalarında elde edilen bulgular, hem bölgenin hem de Osmanlı tarihinin derinliklerine dair yeni bilgiler sunuyor.