Van’da 9 yıl önce otobüs şoförü olarak Van Büyükşehir Belediyesi’nde göreve başlayan 4 kadından biri olan Betül Sayın, kendisinin ve arkadaşlarının geçen sürede farklı sebeplerden ötürü bıraktığı şoförlüğe yeniden döndü.

Direksiyon başına geçerek seferlere başlayan Betül Sayın, erkek meslektaşları ile aynı zorluklara göğüs geriyor. Belediye bünyesinde farklı zamanlarda birçok büyük araçta direksiyon sallayan Betül Sayın’ın en sevdiği işin ise otobüs şoförlüğü olduğu belirtildi. Yolcuların ilk gördüğünde şaşkınlık yaşadığı kadın otobüs şoförü, güvenli bir yolculuğun ardından kendisine daha çok sempati duyduğunu söylüyor.

BABASINA ÖZENDİ

Trafikte diğer şoförlerle zaman zaman zorluk yaşadığını anlatan Betül Sayın, severek yürüttüğü mesleğin zorluklarına da katlandığını ifade etti. Sayın, “Babam Başkale-Van arası minibüs şoförlüğü yapıyordu. Ona çok özeniyordum. Otobüs şoförlüğü sevgim oradan geliyor. Meslekte kadın şoför sayısının artması gerektiğini düşünüyorum. Kadın her toplumda olduğu gibi şoförlükte de daha merhametli ve işine daha sadıktır. Kadınlar daha dikkatli oluyor. Bunu yolcularımdan da duyuyorum. Bu beni daha çok mutlu ediyor. Bu nedenle kadın şoförlerin artmasını temenni ediyorum” dedi.