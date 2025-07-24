Yaklaşık 10 yıl önce tamamen kendi ilgisiyle başladığı gümüş kakma sanatını zamanla geliştirerek profesyonel hale getiren Berke Tomar, edindiği bilgi ve tecrübelerle Van'da özel bir atölye kurdu. Sabır ve incelik gerektiren bu geleneksel mesleği tutkuyla sürdüren genç usta, kehribar taşına hem makineyle hem de el emeğiyle küçük oyuklar açıyor. Ardından bu oyuklara yerleştirdiği gümüş kakma taneleriyle, her biri sanat eseri niteliğinde tespihler ortaya çıkarıyor.

Tomar'ın elinden çıkan ürünler, yerli ve yabancı koleksiyoncuların ilgisini çekerken, Van'ın kültürel mirasını yaşatma çabası da takdir topluyor. Geleneksel el sanatlarını geleceğe taşımayı hedefleyen Tomar, kaybolmaya yüz tutmuş bu mesleği yaşatmak için çalışmalarını sürdürüyor.

İHA muhabirine konuşan gümüş ustası Berke Tomar, gümüş kakma sanatının büyük bir sabır, ilgi ve sevgi istediğini belirtti. Ürettiği her tespih boncuğunda emeği olduğunu ifade eden Tomar, "Günümüzde teknolojiden de yararlanarak bu işlemeleri yapıyoruz. Kehribarın üzerine çizim yaptıktan sonra oyma işini tek tek el emeğiyle yapıyoruz. Ardından gümüş tel ile kakma işlemini gerçekleştiriyoruz ve sonrasında zımpara ile cilalama yapıyoruz. Tüm bu işlemler sonucunda kehribar taşlı tespihler bir sanat eserine dönüşüyor" dedi.

Gümüş kakma işleminin oldukça zahmetli olduğunu vurgulayan Tomar, "Günlük olarak bir tespihi zor tamamlayabiliyorum. Bu nedenle mesleğe çırak bulmakta zorluk çekiyoruz. Gençler zorlukları görünce hemen bırakıyor. Bazen bir boncuk tanesine 360 oyuk açabiliyoruz. Bu oyukların kakması ise oldukça zaman alıyor. Bu işçiliği Van'a biz kazandırdık ve alnımızın teriyle icra etmeye çalışıyoruz" diye konuştu.