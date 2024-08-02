Van Gölü kıyısındaki Gevaş ilçesine bağlı İn Mahallesi'ndeki Ağin, Altınsaç ve Deveboynu koyları, görenleri hayran bırakıyor. Teknelerle ulaşılabilen koylar, bozulmamış doğal yapısıyla ziyaretçilerini adeta mest ediyor. Van Gölünün eşsiz koylarından biri olan, doğa sevenlerin ve doğa gruplarının sık sık, doğa yürüyüşleri yaptığı İnköy, özel olarak kiralanan tekneler ulaşılabilen bir noktada yer alması hasebiyle, bozulmamış doğal yapısıyla ziyaretçilerini ağırlıyor. Van Gölü'nde Ağin mevkiindeki koylar, Ege ve Akdeniz bölgelerindeki güzellikleri aratmazken, eşsiz doğası, masmavi suyu, kumsalı ve yeşiliyle ziyaretçilerine görsel şölen sunan koylar, keşfedilmeyi bekliyor.

Dünyanın ve Türkiye'nin en büyük sodalı gölü olma özelliğini taşıyan Van Gölü'nün koyları ziyaretçilerini adeta büyülerken, birçok güzelliği bünyesinde barındıran koylar, hem coğrafyasıyla hem de tarihi yapılarıyla yerli- yabancı turistleri ağırlıyor. Eşsiz doğası, masmavi suyu, kumsalı ve yeşiliyle ziyaretçilerine görsel şölen sunan koylar, doğaseverlerin büyük ilgisini çekiyor. Van merkeze 86 kilometre, Gevaş İlçesi'ne ise 46 kilometre uzaklıkta bulunan Van Gölü sahilindeki Altınsaç Koyları, manzarası ile yerli ve yabancı binlerce turistin ilgisini çekiyor. Yıllarca tanıtım eksikliğinden dolayı adeta turizmden mahrum bırakılan Altınsaç ve İnköy bölgesi şimdi turist bekliyor.

Gevaş ilçesi sınırları içinde bulunan İnköy, kıyısında kurulmuş olan bakir doğası ile mutlaka gezilip görülmesi gereken eşsiz bir doğa harikası. Özellikle ilkbahar ayında muhteşem doğası, yaz aylarında ise masmavi suyu ile bölge halkının, doğa gruplarının ve il dışında gelenlerin uğrak yeri haline gelen İnköy, Akdeniz ve Ege koylarını aratmıyor.

Van Merkezine 85 kilometre, Gevaş ilçe merkezine ise 45 kilometre uzaklıkta bulunan İnköy, görenleri adeta büyülüyor. Van Gölü, dünyanın ve Türkiye'nin en büyük sodalı gölü olma özelliği taşıyor ve koylarıyla ziyaretçilerini adeta büyülüyor. Van merkeze 85 kilometre, Gevaş ilçesine ise 46 kilometre uzaklıkta bulunan ve manzarası ile yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Altınsaç Koyları, özellikle hafta sonları yoğun bir şekilde ziyaret ediliyor.