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WanHaber – ÖZEL

Van’ın Tuşba ilçesine bağlı Bardakçı Mahallesi’nde faaliyete giren Tuşba TOKİ site sakinlerinin, uzun süredir ulaşım sorunu yaşaması üzerine Van Büyükşehir Belediyesi duruma el attı.

Uzun süredir ulaşım sorunundan dert yakınan site sakinleri, Merkez, Organize Sanayi ve Bardakçı TOKİ güzergahında çalışan “634-635” numaralı otobüs ile ulaşımını sağlıyordu.

Ulaşım sorununun gündeme taşınması ile birlikte Van Büyükşehir Belediyesi, Tuşba TOKİ güzergahına yeni bir otobüs tahsis etti.

Van Büyükşehir Belediyesi’nin, yeni tahsis ettiği otobüs ile beraber site sakinleri ulaşımını nispeten daha rahat bir şekilde sağlayabilecek.

Astsubay Yolu Caddesi, Beşyol, Muzzy Durağı, Sıhke Caddesi-Eski Emniyet Kavşağı, Karayolları Kavşağı, Otogar Kavşağı, Erciş Yolu, Araştırma Hastanesi, Bardakçı TOKİ ve Tuşba TOKİ güzergahında çalışacak “634 numaralı” otobüsün hareket saatleri şu şekilde belirlendi;

TUŞBA TOKİ HAREKET SAATLERİ:

07:00

09:00

11:00

13:00

15:00

17:00

19:00

21:00

MERKEZ HAREKET SAATLERİ:

08:00

10:00

12:00

14:00

16:00

18:00

20:00

HABER: Mehmet Salih Giyci