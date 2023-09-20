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Küresel piyasalar, ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin ardından geçen hafta karışık bir seyir izlerken, gözler ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararına çevrilmişti. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın eylül toplantısında politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını anımsatan analistler, ABD'de çekirdek enflasyonun kademeli olarak düştüğünü ve iş gücü piyasasındaki güçlü duruşun sürdüğüne dikkati çekti.

Merakla beklenen toplantıdan ise karar çıktı. FFed yaptığı açıklamada politika faiz aralığını yüzde 5,25-5,50’de sabit tuttu. mynet