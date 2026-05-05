Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayı enflasyonunu açıkladı.

Buna göre TÜFE 2026 yılı Nisan ayında, bir önceki aya göre yüzde 4,18 artış, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 14,64 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,37 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 32,43 artış olarak gerçekleşti.

Enflasyon verisinin ardından ekonomi yönetimi yaptığı açıklamalarla enflasyondaki yükselişin geçici olduğunu belirterek gerekçelerini dile getirdi.

CEVDET YILMAZ: SAVAŞIN ENERJİ VE GIDADAKİ ETKİSİ BELİRGİN HİSSEDİLDİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, enflasyonun nisanda aylık yüzde 4,18, yıllık yüzde 32,37 olarak gerçekleştiğini belirtti.

Nisan ayı enflasyon gelişmelerinde, bölgede yaşanan savaşın enerji ve gıda fiyatları üzerindeki yukarı yönlü baskısının belirgin şekilde hissedildiğine işaret eden Yılmaz, enerji fiyatlarının, ham petrol fiyatlarındaki gelişmelere bağlı olarak artarken, doğal gaz ve elektrik fiyatlarında yapılan düzenlemelerin de enflasyon üzerinde etkilerinin görüldüğünü söyledi.

"ULAŞTIRMA VE TAZE MEYVE SEBZE FİYATLARI ARTTI"

Jeopolitik gerilimlerin etkisiyle ulaştırma fiyatları artarken, gıda enflasyonu tarafında ise taze meyve ve sebze fiyatları öncülüğünde yükseliş kaydedildiğini aktaran Yılmaz, şu değerlendirmede bulundu:

“Giyim ve ayakkabı fiyatlarında yeni sezon geçişine bağlı yaşanan artışla beraber son dönemde ılımlı seyrin sürdüğü temel mal fiyatları aylık bazda geçici olarak yükselmiştir. Yıllık bazda ise hizmet ve temel mal enflasyonu yatay seyrini sürdürmektedir. Fiyatlama davranışları üzerinde baskı oluşturan jeopolitik gerilimlerin yurt içi fiyatlara etkisini azaltmak amacıyla gerekli adımları atmaya devam ediyoruz.”

DEZENFLASYON SÜRECİNİ KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYORUZ

“Kurumlarımızla eşgüdüm içinde uyguladığımız para, maliye ve gelirler politikalarının yanı sıra gıda arzını güçlendiren, konut arzını artıran, lojistik maliyetlerini azaltan ve enerji alanında dışa bağımlılığı düşüren arz yönlü politikalarımızla dezenflasyon sürecini kararlılıkla sürdürüyoruz. Böylece toplumsal refahı kalıcı olarak artırmayı, vatandaşlarımızın alım gücünü güçlendirmeyi ve ekonomik istikrarımızı kalıcı hale getirmeyi amaçlıyoruz.”

MEHMET ŞİMŞEK: HİZMET ENFLASYONU YÜZDE 40,3 OLDU

Verinin açıklanmasının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla enflasyon verisine ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Nisanda enflasyon aylık yüzde 4,2, yıllık yüzde 32,4 gerçekleşti. Hizmetlerde enflasyon geçen yılın aynı dönemine göre 14,3 puan iyileşerek yıllık yüzde 40,3, temel mallarda yüzde 16,5 oldu.

"ENFLASYON BASKISINI SINIRLAMAK İÇİN GEREKLİ ADIMLARI ATIYORUZ"

Jeopolitik gelişmelerin etkisiyle artan enerji ve emtia fiyatları kısa vadede enflasyon görünümü üzerinde baskı oluştursa da bu etkileri sınırlamak amacıyla bütçe imkânları çerçevesinde gerekli adımları atıyoruz.

"ENFLASYONDAKİ YÜKSELİŞ GEÇİCİ"

Enflasyondaki yükselişin geçici olduğunu değerlendiriyor ve dezenflasyonun devam etmesini öngörüyoruz. Kalıcı fiyat istikrarını sağlayarak vatandaşlarımızın refahını artıracak politikalarımızı kararlılıkla uygulamayı sürdüreceğiz."

"FİYAT İSTİKRARI HEDEFİMİZE DE ULAŞACAĞIZ"

Mehmet Şimşek, ayrıca "Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü desteğiyle enflasyonla mücadeleyi kararlılıkla sürdürüyoruz. Birçok alanda kayda değer sonuçlar elde ettiğimiz programımıza duyulan güven sayesinde, enflasyonu kalıcı olarak düşürerek fiyat istikrarı hedefimize de ulaşacağız." mesajını da paylaştı.