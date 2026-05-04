Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılına ilişkin zirai mücadele uygulamalarında kullanılan bitki koruma ürünleri verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, Türkiye genelinde tarımsal üretimde zararlılarla mücadele kapsamında kullanılan bitki koruma ürünlerinin toplam miktarı 17 milyon 551 bin litre-kilo olarak gerçekleşti. Aynı dönemde Van’da kullanılan bitki koruma ürünü miktarı ise 8 bin 645 litre-kilo olarak belirlendi.

Türkiye genelinde kullanılan zirai mücadele ürünlerinin dağılımı şu şekilde oldu: İnsektisit kullanımı 4 milyon 241 bin 998 litre-kilo olarak kaydedilirken, fungisit kullanımı 5 milyon 945 bin litre-kilo oldu. Aynı dönemde herbisit kullanımı 4 milyon 242 bin litre-kilo, akarisit kullanımı ise 788 bin litre-kilo olarak gerçekleşti. Rodentisit ve mollussisit toplamı 106 bin litre-kilo olurken, diğer bitki koruma ürünlerinin toplam kullanım miktarı 2 milyon 218 bin litre-kilo olarak belirlendi.

Aynı dönemde Van’da kullanılan bitki koruma ürünlerinin dağılımı da netleşti. Buna göre, zararlı böceklerle mücadelede kullanılan insektisit miktarı 3 bin 763 litre-kilo olarak kaydedildi. Bitkilerde mantar kaynaklı hastalıkların önlenmesi amacıyla kullanılan fungisit miktarı bin 813 litre-kilo oldu. Yabancı otların kontrol altına alınmasında tercih edilen herbisit kullanımı 2 bin 613 litre-kilo olarak açıklanırken, bitkilere zarar veren akar ve benzeri zararlılarla mücadelede kullanılan akarisit miktarı 353 litre-kilo olarak kayıtlara geçti.

Zirai üretimde kemirgen zararlılar ve yumuşakça türlerine karşı kullanılan rodentisit ve mollussisitlerin toplam miktarı 70 litre-kilo olarak kaydedildi. Diğer bitki koruma ürünleri ise, farklı zararlı ve hastalıklara karşı kullanılan çeşitli preparatları kapsamak üzere toplam 30 litre-kilo olarak kaydedildi.

Van, Türkiye genelinde zirai amaçlı kullanılan bitki koruma ürünlerinin en az kullanıldığı iller arasında 14. sırada yer almasında tarımsal faaliyetlerin diğer bölgelere kıyasla daha sınırlı olması etkili oldu.