Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinde; katılım, yerli özel, mevduat, yabancı, kalkınma ve yatırım, sektör ve kamu bankaları gruplarına ilişkin Van’daki durum da belli oldu.

BDDK’nın FinTürk-Coğrafi Dağılım raporunda yayımlanan verilere göre, 2026 yılı Mart ayı itibarıyla Van genelinde katılım bankaları grubunda toplam nakdi kredi 4 milyon 177 bin 665 TL, nakdi kredi ise 4 milyon 72 bin 879 TL olarak kaydedildi.

Yerli özel bankalar grubunda toplam nakdi kredi 21 milyon 553 bin 33 TL olurken, nakdi kredi 20 milyon 627 bin 153 TL oldu.

Van’da mevduat bankaları bazında yapılan işlemlerde toplam nakdi kredi 80 milyon 651 bin 328 TL, nakdi kredi ise 77 milyon 500 bin 476 TL olarak belirlendi.

Yabancı bankalar grubunda 2026 yılının ilk çeyreğinde toplam nakdi kredi 19 milyon 254 bin 539 TL, nakdi kredi ise 18 milyon 244 bin 359 TL olarak kaydedildi.

Kalkınma ve yatırım bankaları grubunda toplam nakdi kredi 2 milyon 746 bin 409 TL, nakdi kredi ise 2 milyon 740 bin 586 TL oldu.

Sektör genelinde Van’da toplam nakdi kredi 87 milyon 575 bin 402 TL, nakdi kredi ise 84 milyon 313 bin 941 TL olarak kayıtlara geçti.

Kamu bankaları grubunda ise toplam nakdi kredi 46 milyon 767 bin 830 TL, nakdi kredi 45 milyon 442 bin 429 TL olarak açıklandı.