Mayıs ayına girilmesine rağmen kentte bahar havası tam anlamıyla hissedilemedi. Son haftalarda etkili olan yağışlar ve rüzgâr nedeniyle güneşli günlere hasret kalınırken ani bastıran sağanaklar günlük yaşamı da olumsuz etkiliyor.

YAĞIŞLAR MEZRA YOLLARINI ETKİLEDİ

Özellikle yüksek kesimlerde etkisini sürdüren kar yağışı, yerleşim yerlerine ulaşımı zorlaştırdı. Son açıklanan verilere göre, 30 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Kapanan yolların büyük bölümünün yüksek kesimlerde bulunan mezra yolları olduğu belirtildi.

YAĞIŞLAR ÇATAK İLÇESİNDE ETKİLİ OLDU

Son yağışlar kentin güney ilçelerinde daha etkili oldu. Bu kapsamda 8 mahalle yolu ile 22 mezra yolu ulaşıma kapandı. Yağışlardan en çok etkilenen ilçelerden biri olan Çatak’ta ise 5 mahalle ve 15 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Açıklanan verilere göre Başkale ilçesinde 1 mahalle ve 1 mezra yolu, Gürpınar ilçesinde ise 2 mahalle ile 6 mezra yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Karla mücadele ekipleri, kapalı olan toplam 30 yerleşim yerinin yolunu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

METEOROLOJİ UYARIYOR

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü’nün uyarılarına göre, kent genelinde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ riski ve kar erimesine bağlı olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor. Ayrıca hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği, bölge genelinde çok bulutlu havanın hakim olacağı ve aralıklı sağanak ile gök gürültülü sağanak yağışların görülebileceği bildirildi.