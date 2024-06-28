Van’ın tüm ilçelere ulaşım imkânı sağlayan Büyükşehir Belediyesi, son olarak ulaşımında büyük sıkıntıların yaşandığı 110 kilometre uzaklıktaki Bahçesaray ilçesine de otobüs seferlerinin konulacağını bildirdi.

Büyükşehir Belediyesi’ne ait 2 otobüsün 1 Temmuz itibari ile her gün sabah 09.00 ile öğleden sonra 16.00’da Van merkez ve Bahçesaray ilçesi çıkışlı seferler yapacağı kaydedildi.

Öte yandan Başkale, Çavuştepe/Zernek/Hoşap, Abalı/Aladüz, Sağlamtaş/Çakırbey/Çolpan, Gendelova/Çomaklı/Kozluca/Yalnızağaç, Esenpınar/Halkalı/Yaylıyaka, Şahgeldi/Tabanlı/Pirgarip, Gedikbulak/Derebeyi/Bağdaşan/Karaağaç/Ermişler, Karagündüz, Ilıkaynak/Aşağı-Yukarı Gölalan güzergâhlarında sefer yapan kiralık araçların da sözleşmesi sona ererken, buralarda da belediyeye ait otobüslerle hizmet verileceği duyuruldu.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, kiralık araçlarla ilgili sözleşmenin sona ermesinin ulaşım hizmetini aksatmayacağını belirterek, yeni otobüslerle daha kaliteli ve kesintisiz bir ulaşım hizmeti sunmayı hedeflediklerini belirtti.