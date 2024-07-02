VASKİ Van’ın Edremit ilçesinde Süphan Mahallesi Süphan Caddesi üzerinde yeni yapılan şebeke hattının ara sokaklara çekilecek olan bağlantı çalışmalarından dolayı 4 saatlik zorunlu su kesintisi olacağını bildirdi.

VASKİ tarafından yapılan duyuruda; Süphan Mahallesi; Halilbey Sokak, Süphan 6 Sokak, Süphan 5 Sokak, Süphan 4 Sokak, Memduh Sokak ve Diyar Sokakta 4 saatlik su kesintisi yaşanacağı kaydedildi.

VASKİ, çalışmaların tamamlanması ile beraber suların yeniden verileceğini bildirdi. Kesintinin 14.00 – 18.00 saatleri arasında olacağı ifade edildi.