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WanHaber – Fatma Öztürk

IPA 2 Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında desteklenen TRB 2 Bölgesinde Ortak Kullanım Atölyeleri kuruluyor. Söz konusu atölyeler Muş, Bitlis ve Van’ın Erciş ilçesine kuruluyor.

Erciş Küçük Sanayi Sitesi’nde yer alan esnafların ortak kullanımına açılacak olan Ortak Kullanım Atölyeleri ile Erciş’te sanayinin güçlenmesi hedefleniyor.

Proje kapsamında kurulacak olan Ortak Kullanım Atölyeleri ile bölgede faaliyet gösteren KOBİ’lerin ihtiyaç duyduğu teknolojik altyapı ve nitelikli eleman ihtiyacının karşılanması amaçlanıyor. İşletmelere sağlanacak olan üretim, depolama ve teknoloji altyapıları ile birlikte işletmelerin rekabet edebilirlik kapasitelerinin artırılması hedefleniyor.

Aynı zamanda işletmelerin çalışanlarına; kurulan makine ve ekipmanları kullanabilme yetileri kazandırılıp, ticari faaliyetlerinde ihtiyaç duydukları pazarlama, satış, bilgisayarlı muhasebe, kurumsal yapılarını güçlendirme ve dış ticaret gibi konularda uzman kişiler tarafından eğitim verileceği öğrenildi.

Ortak Kullanım Atölyelerinden bölge üniversitelerinin ilgili bölümlerinde ve meslek liselerinde okuyan öğrencilerin de yararlanmasının beklendiği aktarıldı.

Erciş Küçük Sanayi Sitesi, Bitlis Organize Sanayi Bölgesi ve Muş Organize Sanayi Bölgesinde hizmete girecek atölyeler ile birlikte bölge ve çevre illerdeki KOBİ’lerin üretim maliyetlerinin düşürülmesi, rekabetçiliklerinin artırılması ve kurumsallaşmalarına katkı sunulması da diğer hedefler arasında.