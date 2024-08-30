Meteoroloji günlük hava durumu tahminini yayımladı. Verilere göre bugün öğlen saatlerinden sonra Van’ın Çaldıran, Muradiye, Özalp ve Saray ilçelerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji tarafından yapılan paylaşımda; “Bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde Van'ın kuzey ve doğu ilçelerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması beklenmektedir” denildi.

VAN’DA BUGÜN BEKLENEN HAVA DURUMU ŞU ŞEKİLDE:

İpekyolu: Parçalı ve az bulutlu 27

Tuşba: Parçalı ve az bulutlu 27

Edremit: Parçalı ve az bulutlu 27

Bahçesaray: Parçalı ve az bulutlu 33

Başkale: Parçalı ve az bulutlu 28

Çaldıran: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Çatak: Parçalı ve az bulutlu 34

Erciş: Parçalı ve az bulutlu 31

Gevaş: Parçalı ve az bulutlu 29

Gürpınar: Parçalı ve az bulutlu 31

Muradiye: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32

Özalp: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Saray: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28