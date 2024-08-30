Meteoroloji günlük hava durumu tahminini yayımladı. Verilere göre bugün öğlen saatlerinden sonra Van’ın Çaldıran, Muradiye, Özalp ve Saray ilçelerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji tarafından yapılan paylaşımda; “Bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde Van'ın kuzey ve doğu ilçelerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması beklenmektedir” denildi.
VAN’DA BUGÜN BEKLENEN HAVA DURUMU ŞU ŞEKİLDE:
İpekyolu: Parçalı ve az bulutlu 27
Tuşba: Parçalı ve az bulutlu 27
Edremit: Parçalı ve az bulutlu 27
Bahçesaray: Parçalı ve az bulutlu 33
Başkale: Parçalı ve az bulutlu 28
Çaldıran: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28
Çatak: Parçalı ve az bulutlu 34
Erciş: Parçalı ve az bulutlu 31
Gevaş: Parçalı ve az bulutlu 29
Gürpınar: Parçalı ve az bulutlu 31
Muradiye: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32
Özalp: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30
Saray: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28