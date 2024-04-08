Van Valiliği, meteorolojik veriler doğrultusunda paylaşım yaptı. Van genelinde sağanak yağışların akşam saatlerinden itibaren kenti terk etmesinin beklendiği vurgulanırken, Başkale ve Bahçesaray ilçeleri için ise kar beklentisi söz konusu.

Van’da bayram tatili süresince yağışların etkili olması beklenirken, bugün sabah saatlerinden itibaren de yağmur etkisini gösteriyor.

Van Valiliği, yaptığı paylaşımda; “Van çevrelerinde hali hazırda etkili olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların akşam saatlerinden itibaren ilimiz çevresini terk etmesi beklenmektedir. Yağışların güney ilçelerimizde (Başkale, Bahçesaray) sıcaklıkların düşmesi ile karla karışık yağmur, yüksek kesimlerinde ise aralıklı olmak üzere kar yağışı tahmin edilmektedir. Yağış ile birlikte oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadelerine yer verdi.

Ayrıca, bayram süresince Van genelinde gök gürültülü sağanak yağış ve aralıklarla sağanak yağış beklentisi söz konusu.