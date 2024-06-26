TÜİK, Mayıs ayına ait motorlu kara taşıtları verilerini paylaştı.

Mayıs ayında Van’da bin 73 adet otomobil, 116 adet minibüs, 13 adet otobüs, 769 adet kamyonet, 87 adet kamyon, 139 adet motosiklet, 1 adet özel amaçlı ve 96 adet traktör olmak üzere 2 bin 294 adet aracın devri yapıldı.

VAN’IN TOPLAM KARA TAŞITI SAYISI

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre Van’da Mayıs ayı itibari ile motorlu kara taşıtı sayısı toplam 84 bin 717’ye ulaştı.

Van’da Mayıs ayı itibari ile 32 bin 39 adet otomobil, 6 bin 338 minibüs, 825 otobüs, 22 bin 858 kamyonet, 5 bin 807 kamyon, 6 bin 493 motosiklet, 862 özel amaçlı ve 9 bin 495 traktör olmak üzere 84 bin 717’ye motorlu kara taşıtı bulunuyor.

Van’da bu yılın Nisan ayı rakamlarına göre 31 bin 679 otomobil, 6 bin 362 minibüs, 820 otobüs, 22 bin 800 kamyonet, 5 bin 805 kamyon, 6 bin 245 motosiklet, 864 özel amaçlı, 9 bin 478 traktör olmak üzere toplam 84 bin 053 motorlu kara taşıtı bulunuyordu. Mayıs ayı itibari ile bu rakam 84 bin 717’ye yükselmiş oldu.