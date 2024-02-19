İpekyolu İlçesine bağlı Cevdet Paşa Mahallesi Pembeci Mirza 2. Sokak’ta şebeke su şebeke hattında ani arıza meydana geldiği belirtildi. Arıza nedeniyle su kesintisi uygulanacak.

Su kesintisinden Şabaniye, Cevdet Paşa, Hafıziye, Seyit Fehim Arvasi, Hacıbekir, Cumhuriyet, Bahçıvan ve Halilağa Mahalleleri etkilenecek. 12.30’da yapılacak olan su kesintisi saat 17.00’ye kadar devam edecek.

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) tarafından, kesintiye ilişkin yapılan açıklamada; “İpekyolu İlçesi Cevdet Paşa Mahallesi Pembeci Mirza 2. Sokak’ta şebeke hattımızda meydana gelen ani arıza nedeniyle; Şabaniye, Cevdet Paşa, Hafıziye, Seyit Fehim Arvasi, Hacıbekir, Cumhuriyet, Bahçıvan ve Halilağa Mahallelerinde bugün (19 şubat) 12.30 ile 17.00 saatleri arasında zorunlu su kesintisine gidilecektir. Yapılacak çalışmanın hızlı ve programlı bir şekilde tamamlanması için gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Meydana gelen ani arızanın onarılmasıyla birlikte sular verilecektir. Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi.