Van’da bugün ilerleyen saatlerde yerel olarak bölgesel sağanak ve aralıklı gök gürültülü sağanak yağış geçişleri bekleniyor.

Van Valiliği, uydu ve radar görüntülerinden alınan bilgiler doğrultusunda, sağanak yağış geçişleri için uyarıda bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada; “Muş ve Bitlis çevresiyle Van'ın kuzey ilçelerinde ilerleyen saatlerde yerel olarak bölgesel sağanak ve aralıklı gök gürültülü sağanak yağış geçişleri olması beklenmektedir. Yaşanabilecek olumsuzluklar karşı (sel, su baskını, kuvvetli rüzgar, kısa süreli dolu yağışı, yıldırım) yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir. Vatandaşlarımıza saygıyla ve önemle duyurulur” denildi.