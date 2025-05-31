Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 2024 yılı verilerine göre hazırlanan ‘İyi Tarım Uygulamaları’ raporunda, Türkiye genelinde 71 ilin verileri işlendi. Geriye kalan 10 ile ait iyi tarım uygulamaları verileri raporda yer almadı.

Çevre dostu ve sürdürülebilir yöntemlerle üretim miktarı, kalite ve verimliliği ölçen bu uygulamanın 2024 yılı raporunda, Türkiye geneli verilerin yanı sıra Van’a ait üretim bilgileri de yer aldı.

Raporda, toplam 7 bin 822 üreticinin yer aldığı bildirilirken, tarım veya endüstriyel üretim için kullanılan arazinin toplam alanı 3 milyon 931 bin 463 dekar olarak açıklandı. Bu dönemde, iyi tarım uygulamaları kapsamında elde edilen üretim miktarı ise 6 milyar 135 milyon 681 bin 320 kilogram (kg) olarak kayıtlara geçti.

Bu dönemde tarım uygulamasında elde edilen üretim miktarı ise 6 milyar 135 milyon 681 bin 320 kilogram (kg) olarak kayıtlara geçti.

Van’da ise 14 üreticinin yer aldığı raporda tarım veya endüstriyel üretim için kullanılan arazinin toplam alanı 202 dekar oldu. 2024 yılı ‘İyi Tarım Uygulamaları Bitkisel Üretim’ verilerine göre iyi tarım uygulamaları kapsamında elde edilen toplam üretim miktarı ise 1 milyon 138 bin 668 kg olarak açıklandı.

Ayrıca Van, 2024 yılında Türkiye genelinde iyi tarım uygulamalarında en az üretim yapan 25. il oldu.