İpekyolu ilçesinin merkezi noktaları için dev imar planı projesi düzenleniyor. Şehrin trafik ve yaşam yoğunluğunun yeni alanlara kaydırılması amaçlanan projede, yeni finans merkezlerinden yeşil alanlara kadar bir çok olanak bulunuyor.

İpekyolu Belediyesi, Cevdetpaşa Mahallesi için tasarladığı imar projesinin planını tasarlamak için yeni nesil imar çalışmalarının yapıldığı kentlerde saha çalışması yaptı.

Cevdetpaşa Mahallesi’ne yönelik sürdürülen imar proje planı çalışmaları için, İpekyolu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Necip Erginyürek beraberindeki heyet ile birlikte Diyarbakır Kayapınar ve Yenişehir ilçelerinde saha çalışmaları yaparak imar planlama projelerini inceledi.

İpekyolu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ekiplerince; Cevdetpaşa Mahallesi revizyon imar planı değişikliği çalışmaları kapsamında Türkiye'de yeni nesil imar tasarımına örnek gösterilen Diyarbakır Kayapınar ve Yenişehir Belediyelerini ziyaret edilerek inşa edilen imar projeleri yerinde incelendi.

Cevdetpaşa Mahallesini kapsayan ve içinde Hanikoğlu, Seyid Fehim Arvasi, Hafıziye gibi mahallelerinin bir kısmını da kapsayan proje 235 hektarlık bir alanı kapsıyor. Van'ı modern görüntüsüne kavuşturabilmek için özel olarak hazırlanan imar revizyon proje çalışmaları ile İpekyolu bölgenin önemli bir markası haline gelecek.