Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2025 Haziran ayı iklim verilerini paylaştı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün raporuna göre, Van; Haziran ayında mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklar yaşadı. Raporda Türkiye genelinde son 55 yılın en sıcak dördüncü Haziran ayının kaydedildiği belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 220 istasyonun verileriyle hazırladığı raporda, Van ve çevresinde ortalama sıcaklıkların uzun yıllar ortalaması olan 19.1 derecenin üzerinde, 19.9 derece olarak gerçekleştiği görüldü. Van’ın Haziran ayı net uzun yıllar ortalama sıcaklığı ise 18,3 C olarak açıklandı. Doğu Anadolu Bölgesi’nde ortalama en düşük sıcaklık -0.2 derece ile Erzurum’da ölçüldü.

Van’da ise 2025 Haziran ayında en yüksek sıcaklık 29.7 derece olarak kayıtlara geçti. Raporda, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, bölgede sıcak hava dalgalarının etkili olduğunu gösteriyor. Ayrıca, raporda Van ve çevresinde yağış miktarlarının da mevsim normallerine yakın olduğu, ancak bazı günlerde ani yağışların gözlemlendiği belirtildi.