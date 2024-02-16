Planlı bakım çalışmaları çerçevesinde iki ilçeye bağlı bazı mahallelerde enerji kesintisi uygulanacak.

Elektrik kesintisi ve planlı bakım uygulaması, elektrik kullanıcılarına daha sağlıklı ve kesintisiz enerji hizmeti sunabilmek adına yapılıyor.

Kesintiden etkilenecek yerler şu şekilde;

İPEKYOLU:

10.00 – 16.00 saatleri arsasında; Seyit Fehim Arvasi Mahallesinde

ÇALDIRAN:

09.00 – 11.00 saatleri arasında; Burçakalan Mahallesi ve Bağlı Sokaklar, Hangedik, Toprakseven, Alakaya, Başeğmez, Burçakalan, Üçevler, Değirmen, Aşağı Mutlu, Yukarı Mutlu, Klavuz, Serpmetaş, Aşağı Yanıktaş Mahallelerinde.