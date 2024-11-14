Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Laboratuvar, Ölçüm ve İzleme Dairesi Başkanlığı’nın paylaştığı 2024 yılı Eylül ayı istatistiklerinde Van’ın hava kalitesi verileri de açıklandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yayımladığı 2024 yılı Eylül ayı verilerine göre doğal ve antropojenik faaliyetler sonucu oluşan ‘partikül madde’ (PM10) değeri Van’da ortalama 43 seviyesinde oldu.

Kükürt oranı yüksek yağların, kömür ve linyitin yakılması ve kükürt oranı yüksek bronz ve tuncun eritilmesiyle ortaya çıkan Kükürt Dioksit (SO2) oranı Van’da 7 seviyelerinde görüldü. SO2 ısınma, sanayi ve trafik bölgeleri ile ortaya çıkan bir kirletici.

Açıklanan verilerde; Renksiz, kokusuz ve tatsız bir gaz olup karbon içeren yakıtların eksik yanması ile ortaya çıkan ‘karbonmonoksit’ (CO), güneş ışığının etkisiyle, atmosfere salınan azot oksitler ve uçucu organiklerin karmaşık kimyasal tepkimeleri neticesinde oluşan ‘ozon’ (O3) ve gaz, kömür ve yağların yanması sonucunda ortaya çıkan ‘azot dioksit’ (NO2) verileri ise açıklanmadı.