Meteorolojik tahminlere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde Van'ın kuzey kesimlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur olması bekleniyor.

Tahminlere göre bugün Van’da bugün beklenen hava durumu şu şekilde;

İpekyolu: Parçalı ve az bulutlu 29

Tuşba: Parçalı ve az bulutlu 29

Edremit: Parçalı ve az bulutlu 29

Bahçesaray: Parçalı ve az bulutlu 32

Başkale: Parçalı ve çok bulutlu 28

Çaldıran: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 28

Çatak: Parçalı ve az bulutlu 33

Erciş: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 30

Gevaş: Parçalı ve az bulutlu 30

Gürpınar: Parçalı ve az bulutlu 32

Muradiye: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 30

Özalp: Parçalı ve çok bulutlu 30

Saray: Parçalı ve çok bulutlu 30