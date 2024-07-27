Meteorolojik tahminlere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde Van'ın kuzey kesimlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur olması bekleniyor.
Tahminlere göre bugün Van’da bugün beklenen hava durumu şu şekilde;
İpekyolu: Parçalı ve az bulutlu 29
Tuşba: Parçalı ve az bulutlu 29
Edremit: Parçalı ve az bulutlu 29
Bahçesaray: Parçalı ve az bulutlu 32
Başkale: Parçalı ve çok bulutlu 28
Çaldıran: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 28
Çatak: Parçalı ve az bulutlu 33
Erciş: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 30
Gevaş: Parçalı ve az bulutlu 30
Gürpınar: Parçalı ve az bulutlu 32
Muradiye: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 30
Özalp: Parçalı ve çok bulutlu 30
Saray: Parçalı ve çok bulutlu 30