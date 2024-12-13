2023 yılına ait verilerin yer aldığı istatistiki rapora göre; Girişimlerin 2022 yılındaki doğum oranı yüzde 16,1 ve bu girişimlerin istihdamdaki payı yüzde 5,5 iken, 2023 yılında doğum oranı yüzde 15,2'ye, istihdam payı ise yüzde 5,0'a düştü.

Doğan girişimler incelendiğinde, 2023 yılında en yüksek payı yüzde 33,5 ile toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektörü aldı. Bu sektörü sırasıyla, yüzde 17,9 ile ulaştırma ve depolama ve yüzde 10,1 ile imalat sektörleri takip etti.

GİRİŞİMLERİN DOĞUM ORANI!

İllere göre 2023 yılında doğan girişimlerden en yüksek payı yüzde 27,3 ile İstanbul alırken, İstanbul'u sırasıyla yüzde 7,9 ile Ankara ve yüzde 6,6 ile İzmir takip etti. Van yüzde 0,6 ile ülke genelinde 49. sırada yer aldı.

Açıklanan verilere göre; Van’da, doğan girişimlerin 2023 yılı oranı yüzde 0,6 oldu. Bu oran 3 bin 620 olarak bildirildi.

GİRİŞİMLERİN ÖLÜM ORANI!

İllere göre 2021 yılında ölen girişimlerden en yüksek payı yüzde 24,5 ile İstanbul alırken, İstanbul'u sırasıyla yüzde 6,7 ile Ankara ve yüzde 5,8 ile İzmir takip etti. Verilere göre; Van’da, ölen girişimlerin oranı yüzde 0,7 oldu. Bu oran 2 bin 839 olarak açıklandı.

DİĞER VERİLER;

Hızlı büyüyen girişimlerin 2023 yılında yüzde 26,6'sı imalat, yüzde 19,9'u toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı ve yüzde 14,7'si ise inşaat sektöründe faaliyet gösterdi.

Ceylan girişimlerin 2023 yılında yüzde 25,7'si imalat, yüzde 14,3'ü toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı yüzde 12,4'ü ise inşaat sektöründe faaliyet gösterdi.

Kuruluş yılı 2016 ve sonrası olan girişimlerin 2023 yılındaki ciro payı yüzde 26,9 oldu

En yüksek ikinci ciro payına ise yüzde 14,4 ile 2011-2015 yılları arasında kurulan girişimler sahip oldu.

Kuruluş yılı 2016 ve sonrası olan girişimlerin 2023 yılındaki istihdam payı yüzde 34,7 oldu

Girişimlerden 2011-2015 yılları arasında kurulanlar ise yüzde 15,8'lik istihdam payına sahip oldu.

Kuruluş yılı 2016 ve sonrası olan girişimlerin 2023 yılındaki ihracat payı yüzde 20,1 oldu

Girişimlerden 1990 ve öncesindeki yıllarda kurulanlar ise yüzde 16,9'luk ihracat payı ile ikinci en yüksek orana sahip oldu.

Kuruluş yılı 2016 ve sonrası olan girişimlerin 2023 yılındaki ithalat payı yüzde 15,1 oldu

Girişimlerden 1990 ve öncesinde kurulanlar ise yüzde 28,0'lık ithalat payı ile en yüksek orana sahip oldu.