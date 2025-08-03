Van Gölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ), planlı bakım onarım çalışmaları kapsamında Pazar günü de (bugün) enerji kesintisi olacağını duyurdu. Bugün ki kesintilerden Van’ın en kalabalık ilçeleri olan İpekyolu, Tuşba, Edremit ve Erciş ilçelerindeki bazı mahalleler etkilenecek.

VEDAŞ’ın paylaştığı bilgilere göre elektrik kesintilerinden etkilenecek mahalleler şu şekilde;

İPEKYOLU:

09.00 – 18.00 saatleri arasında; Alipaşa, Vali Mithat Bey Buzhane, Halilağa, Hatuniye, Selimbey, Yalı Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

TUŞBA:

09.00 – 18.00 saatleri arasında; Abdurrahman Gazi, Akköprü, Altıntepe, İskele, Kalecik Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

EDREMİT:

09.00 – 18.00 saatleri arasında; Eminpaşa, Şabaniye, Süphan Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

ERCİŞ:

09.00 – 18.00 saatleri arasında; Beyazıt, Çobandüzü, Kadirasker, Keklikova, Kocapınar, Salihiye, Salmanağa Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.