Fuarda en güzel kuzu yarışmasında birincilik alan kuzunun sahibine 7 bin lira para ödülü verilirken, yarışmaya katılan ve ilk dörde giremeyen tüm kuzuların sahiplerine de biner lira mansiyon ödülü verildi.

Fuar kapsamında açıklamalarda bulunan Van İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, "İlimizde 14'üncüsü düzenlenen Tarım Gıda ve Hayvancılık Fuarı kapsamında yaptığımız en güzel kuzu yarışması, geleneksel bir hale geldi. Bir ilin gelişmesi fuarlara bağlı, bu anlamda ilimizdeki bu fuar 14 yıldır devam ediyor, ileride çok nitelikli fuarlardan birine dönüşme yolunda hızla ilerlemekte. Bu kapsamda il müdürlüğü olarak her türlü desteği vererek en güzel kuzu yarışmasını düzenledik. Bu yarışmaya katılan tüm çiftçilerimize, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Van Doğu Anadolu Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarı'nı bölgede gelenekselleştirmeyi hedeflediklerini belirten Görentaş, "İlerleyen yıllarda da bu uygulamayı devam ettirip, Doğu Anadolu Bölgesi'nde de geleneksel hale gelen bu fuarı daha iyi noktalara taşımak hepimizin gayreti olacaktır." şeklinde konuştu.

Yarışma kapsamında değerlendirilen kuzular arasında birinci olan kuzu Artos adlı kuzu oldu. Kuzunun sahibi Mustafa Yiğit, "Gevaş Göründü mahallesinde oturuyorum, 8 yıldır hayvancılıkla uğraşıyorum. Hayvanlarımızın kalitesinden ve güzelliğinden şüphemiz yok, en iyi şekilde yetiştirmeye çalışıyoruz. Yarışmayı kazanan Artos bir buçuk aylık, hayvanlarımıza en iyi şekilde bakmaya çalışıyoruz, çünkü biz onlara iyi bakmazsak onlar da bize bakamaz, geçimimizi onlarla sağlıyoruz. Yarışmayı kazandığımız için de çok şanslıyım." diyerek mutluluğunu ifade etti.

Dördüncü olan kuzunun sahibine iki bin lira, üçüncü olan kuzunun sahibine üç bin, ikinci olan kuzunun sahibine beş bin lira ödül verilirken, güzellik yarışmasında birinci olan kuzunun sahibine ise yedi bin lira ödül verildi.