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Van Kültür ve Sanat Girişimi, EMITT fuarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Van’ın EMITT 2023 Fuarında yer almıyor olmasını eleştiren girişim, Van’ın turizm geleceği açısından fuara katılımın sağlanması gerektiğini deklare etti.

İşte Van Kültür ve Sanat Girişimi’nin EMITT fuarıyla ilgili yaptığı açıklama:

Dünyanın en önemli Turizm Fuarlarından kabul edilen Doğu Akdeniz Turizm ve Seyahat Fuarı EMITT, her yıl olduğu gibi bu yıl da yüz on ülkeden beş yüze yakın katılımcıyı ve iki yüz operatörü ağırlamaktadır. Fuarın iş hacmi hedefinin bu yıl Beş Yüz Milyon Avro olması nedeniyle, ekonomik açıdan da bu fuarın ne kadar önemli bir etkinlik olduğunu görmekteyiz.

Sektörün en önemli ekosistemi olarak kabul edilen EMITT 2023 Fuarında Van kentinin yer almıyor olması Van’ın turizm geleceği açısından endişe yaratmıştır.

Hiçbir göstergede istikrar yakalayamamış kentimizde, Turizm verilerinin geleceğe dair umut veriyor olması kentin hangi sektörü merkezine alması gerektiğini de ortaya koymaktadır.

Beklentimiz bir sonraki EMITT’te kentimizin en güzel şekilde tanıtılması ve bu durumun bir daha yaşanmamasıdır.

Kentimizin Kültür ve Turizm hayatına katkı sunan tüm paydaşların Van’a olan bağlılıklarına ve sevgilerine inancımızın tam olduğunu belirtir, tüm paydaşlarda şehrimizi ileriye taşıyacak bilgi ve birikimin fazlasıyla yer aldığını hatırlatırız.

Van Kültür ve Sanat Girişimi