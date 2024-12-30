Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından belirlenen Özel Çevre Koruma Bölgeleri ile Doğal Sit alanlarını yayımladı.

ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGELERİ

Bakanlar Kurulu kararı ile ilan edilen “Özel Çevre Koruma Bölgesi” diye adlandırılan kara, su ve deniz alanlarını kapsayan; ülke ve dünya ölçeğinde ekolojik öneme haiz, çevre kirlenmeleri ve bozulmalarına duyarlı, biyolojik çeşitliliğin, doğal kaynakların ve bunlarla ilgili kültürel kaynak değerlerinin korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması gerekli bölgeler açıklandı.

Bakanlığın açıkladığı özel çevre koruma bölgeleri arasında Van’dan herhangi bir alan yer almadı.

DOĞAL SİT ALANLARI

Jeolojik devirlerle, tarih öncesi ve tarihi devirlere ait olup, ender bulunmaları veya özellikleri ve güzellikleri bakımından korunması gerekli yer üstünde, yer altında veya su altında bulunan korunması gerekli alanlardır. Bu alanlarda yapılacak tespit çalışmalarında, alanın özelliğine göre ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerinin alınması esas alındığı Doğal sit alanları da açıklandı.

VAN’A AİT DOĞAL SİT ALANI VERİLERİ;

1. Derece Doğal Sit Alanı, 2. Derece Doğal Sit Alanı, 3. Derece Doğal Sit Alanı, Derecesi Belirsiz, Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı, Nitelikli Doğal Koruma Alanı, Kesin Korunacak Hassas Alan başlıkları altında yayımlanan doğal sit alanı ülkemiz genelinde toplam 4 bin 93 adet olurken, toplam alanı ise 2 milyon 831 bin 565,93 hektar alan (Ha) oldu.

Açıklanan verilere göre Van’da 1. Derece Sit Alanı 20.34 ha olarak kayıtlara geçti. Bakanlık verilerine göre Van’da 2. Derece Doğal Sit Alanı, 3. Derece Doğal Sit Alanı ve Derecesi Belirsiz Sit Alanı yok.

Van’da kesin korunacak Hassas Alan 8 bin 362.14 ha, Nitelikli Doğal Koruma Alanı 67 bin 516.26 ha, Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı ise 8 bin 723.50 ha olarak Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından açıklanan verilerde yer aldı.